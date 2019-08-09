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сегодня, 12:25
Вопрос о царских долгах России подняли во Франции
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Депутат требует ясности с оплатой облигаций.
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен. О этом сообщают «Известия».
В своём запросе депутат предлагает правительству Франции обратить внимание на права держателей облигаций, выданных России во второй половине XIX — начале XX века, уточняет RT.
- Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей (облигаций) продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими. Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций, — указывается в запросе депутата.
В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом, в которые в течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили примерно 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро), напоминает РИА Новости. Некоторые вкладчики получили прибыль, однако остальные остались ни с чем, так как в 1918 году советская власть издала декрет об аннулировании государственных займов.
Вопрос о возврате вложенных средств французские потомки вкладчиков поднимали и раньше. Так, в июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере €30 млрд по облигациям царских времён. Свои претензии они аргументируют тем, что «Россия давно не банкрот»
В своём запросе депутат предлагает правительству Франции обратить внимание на права держателей облигаций, выданных России во второй половине XIX — начале XX века, уточняет RT.
- Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей (облигаций) продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими. Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций, — указывается в запросе депутата.
В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом, в которые в течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили примерно 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро), напоминает РИА Новости. Некоторые вкладчики получили прибыль, однако остальные остались ни с чем, так как в 1918 году советская власть издала декрет об аннулировании государственных займов.
Вопрос о возврате вложенных средств французские потомки вкладчиков поднимали и раньше. Так, в июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере €30 млрд по облигациям царских времён. Свои претензии они аргументируют тем, что «Россия давно не банкрот»
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