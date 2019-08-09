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Украина пустила в свое небо российский самолет

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#самолет #запрет #МИД #диспетчер
Украина пустила в свое небо российский самолет

МИД поблагодарил диспетчеров за этот жест.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство. Ранее украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет, сообщается в публикации на официальной странице "Украэроруха" в Facebook. Российский самолет авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG, следовавший из города Бари (Италия) в Москву, получил разрешение осуществить перелет над Украиной в связи с грозовым фронтом. Самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

- Отличная новость! Спасибо! — прокомментировала Захарова решение диспетчеров в соцсетях.

Запрет для российских лайнеров заходить в воздушное пространство Украины действует с 2015 года, напоминает РБК. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов. Как пишут «Известия», 27 июля украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.
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#самолет #запрет #МИД #диспетчер

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