В России
сегодня, 12:19
Украина пустила в свое небо российский самолет
МИД поблагодарил диспетчеров за этот жест.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство. Ранее украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет, сообщается в публикации на официальной странице "Украэроруха" в Facebook. Российский самолет авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG, следовавший из города Бари (Италия) в Москву, получил разрешение осуществить перелет над Украиной в связи с грозовым фронтом. Самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.
- Отличная новость! Спасибо! — прокомментировала Захарова решение диспетчеров в соцсетях.
Запрет для российских лайнеров заходить в воздушное пространство Украины действует с 2015 года, напоминает РБК. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов. Как пишут «Известия», 27 июля украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.
- Отличная новость! Спасибо! — прокомментировала Захарова решение диспетчеров в соцсетях.
Запрет для российских лайнеров заходить в воздушное пространство Украины действует с 2015 года, напоминает РБК. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов. Как пишут «Известия», 27 июля украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.