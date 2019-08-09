В гараже алкобарона нашли 19 920 бутылок водки на 4,2 млн рублей

Мужчина покупал поддельное спиртное для перепродажи.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор жителю города, который покупал и хранил для перепродажи немаркированный алкоголь. В гаражном баре липчанина нашли 19 920 бутылок водки под разными названиями.



Судом установлено, что липчанин открыл свой подпольный бизнес в августе прошлого года. Он договорился с поставщиком «паленки» и постепенно забивал фальсифицированной водкой свой гараж. Водки «Гжелка», «Финская», «Хортица» и других известных марок он покупал по 205 рублей за бутылку. Всего в гараже нашли товара на 4,2 млн рублей. Время от времени мужчина сбывал алкоголь по бросовым ценам. Оперативникам удалось быстро вычислить подпольного алкобарона: гараж нашли и обыскали уже в сентябре.



Мужчина признался в преступлении. Суд приговорил его к полутора годам условного срока с двумя годами испытательного.



