Происшествия

38 минут назад

В гараже алкобарона нашли 19 920 бутылок водки на 4,2 млн рублей

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#гараж #водка
В гараже алкобарона нашли 19 920 бутылок водки на 4,2 млн рублей

Мужчина покупал поддельное спиртное для перепродажи.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор жителю города, который покупал и хранил для перепродажи немаркированный алкоголь. В гаражном баре липчанина нашли 19 920 бутылок водки под разными названиями.

Судом установлено, что липчанин открыл свой подпольный бизнес в августе прошлого года. Он договорился с поставщиком «паленки» и постепенно забивал фальсифицированной водкой свой гараж. Водки «Гжелка», «Финская», «Хортица» и других известных марок он покупал по 205 рублей за бутылку. Всего в гараже нашли товара на 4,2 млн рублей. Время от времени мужчина сбывал алкоголь по бросовым ценам. Оперативникам удалось быстро вычислить подпольного алкобарона: гараж нашли и обыскали уже в сентябре.

Мужчина признался в преступлении. Суд приговорил его к полутора годам условного срока с двумя годами испытательного.

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#гараж #водка

Комментарии (7)

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Абрикосов.

4 минуты назад
Забашлял.Скоро снова будет торговать.
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Лентач Липецк ищи в ВК

12 минут назад
Журналисты города, вы если берете новости из решений суда, вы бы хоть до конца их читали. 205 рублей - минимальная розничная цена продажи водки по закону, по ней и считается сумма. А бутлегер покупал водку рублей по 37-50 за бутылку. А продавал в киоски по 70-100 рублей... Позор а не журналисты.
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!!!

13 минут назад
Таких баронов на каждом районе(
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Гость

17 минут назад
По 205 рублей за бутылку? А продавал по 100?Этож Робин Гуд!)))
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Гость

20 минут назад
А когда на Сырском Руднике шмон будет, остановки по 35 маршруту, Вокзал Сырский Рудник, Переезд, круглосуточно паленкой торгуют.
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Лентач Липецк ищи в ВК

21 минуту назад
С чего вы вообще взяли что гараж был? Его взяли с фурой водки)
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Шапокляк

29 минут назад
Все по канонам - откупился на условку.
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