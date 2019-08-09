Малоимущая липчанка отсудила у чиновников квартиру за 2,5 млн рублей

Сын женщины — инвалид детства - имеет право внеочередное получение жилья.

Городское управление капитального ремонта объявило электронный аукцион на покупку квартиры. Суд обязал чиновников вне очереди предоставить семье с ребенком-инвалидом жилье. Покупку квартиры оценили в 2,5 млн рублей.



Прошлым летом прокурор Советского района Липецка обратился в суд с иском в поддержку интересов семьи, где воспитывается ребенок-инвалид. Мальчик страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет право на дополнительную жилую площадь. Но пока малоимущая семья ютится в съемной квартире площадью 44,8 кв.м. Своего жилья у них нет. Суд рассмотрел иск прокурора и вынес решение в пользу малоимущих.



Чиновники готовы приобрести для семьи двухкомнатную квартиру площадью в 60 кв.м. Благоустроенное жилье будет располагаться не выше третьего этажа. Дом должен быть оснащен грузопассажирским лифтом. В квартире должно быть предусмотрено летнее помещение - балкон или лоджия. Малоимущей семье готовы купить жилье в любом районе Липецка.



При успешном завершении тендера ключи от квартиры будут вручены новоселам уже этой осенью.