Закусочную оштрафовали на 550'000 рублей

В помещении предприятия общепита нашли алкоголь.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 550'000 рублей на владельцев закусочной на площади Металлургов в Липецке. Там нашли алкоголь, права продавать который предприятие общепита не имело.



Закусочную на площади Металлургов 1 августа прошлого года посетили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики. Проверяющие установили, что в закусочной есть крепкий алкоголь: три бутылки коньяка и бутылка крепкой настойки. Но у закусочной не было лицензии на торговлю спиртным. Поэтому на владельца точки общепита оформили протокол по ч.3 ст.14.17. КоАП РФ за нелегальный оборот спиртного.



Столь внушительный штраф — следствие того, что владельца закусочной и ранее наказывали за аналогичные нарушения. Деньги поступят в региональную казну.