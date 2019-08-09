Общество

56 минут назад

Закусочную оштрафовали на 550'000 рублей

6 659
#закусочная #штраф #алкоголь
Закусочную оштрафовали на 550'000 рублей

В помещении предприятия общепита нашли алкоголь.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 550'000 рублей на владельцев закусочной на площади Металлургов в Липецке. Там нашли алкоголь, права продавать который предприятие общепита не имело.

Закусочную на площади Металлургов 1 августа прошлого года посетили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики. Проверяющие установили, что в закусочной есть крепкий алкоголь: три бутылки коньяка и бутылка крепкой настойки. Но у закусочной не было лицензии на торговлю спиртным. Поэтому на владельца точки общепита оформили протокол по ч.3 ст.14.17. КоАП РФ за нелегальный оборот спиртного.

Столь внушительный штраф — следствие того, что владельца закусочной и ранее наказывали за аналогичные нарушения. Деньги поступят в региональную казну.
6 659
#закусочная #штраф #алкоголь

Комментарии (6)

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Бывалый

14 минут назад
Нее так небудет, да в том-то и беда, ты прав. Но пока не будет-и малого бизнеса у нас не будет.
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Максим

17 минут назад
кто сказал, что деньги поступят в региональную казну? они никогда туда не поступят потому что взысканы даже не будут.
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Нее так небудет

25 минут назад
Бывалый, а как же откаты беготня * справки и прочаая *
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Бывалый

32 минуты назад
Кто кошмарит бизнес, говорите? А что мешает упростить процедуру выдачи лицензий, сократить количество необходимых документов, сроки рассмотрения заявок или вообще, как в Германии, например, ввести порядок предоставления лицензии по факту-заведение известило, что торгует алкоголем, и автоматически получает лицензию. Приходи, проверяй, всё ли в порядке, но торговать и зарабатывать люди получают право сразу.
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клоп

36 минут назад
Слюньки потекли
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Алканы 15-го

47 минут назад
Отдайте деньги в дома престарелых! Там 1 раз в неделю дают 1 яйцо
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