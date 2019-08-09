Три сестры за 10 минут обворовали магазин

Женщины сумели вынести продуктов на 4 тысячи рублей.

Задонский районный суд рассмотрел дело о краже из магазина. В преступлении обвинили трех сестер из Ельца. Все они безработные и имеют только начальное образование, одна из них ранее была судима за кражу в Московской области.



Кража была совершена 15 апреля в продуктовом магазине, расположенном в торговом центре «Сити Молл» в Задонске. Три сестры зашли туда в 20 часов и за 10 минут набрали со стеллажей товаров на 4 296 рублей. Женщинам удалось незаметно похитить печенье, ореховую пасту, шоколад, пряники, зефир, джем, кофе, масло, творог, батон, мясную нарезку, сосиски, колбасы, окорок, рыбу и майонез. Преступниц вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Сестры признались в краже по предварительному сговору.



Суд признал женщин виновными в преступлении. Ранее судимую сестру наказали штрафом в 15 000 рублей, двух других — штрафами по 7 000 рублей.

