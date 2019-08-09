Происшествия

сегодня, 09:31

Три сестры за 10 минут обворовали магазин

18 1498
#кража #магазин
1
Три сестры за 10 минут обворовали магазин

Женщины сумели вынести продуктов на 4 тысячи рублей.

Задонский районный суд рассмотрел дело о краже из магазина. В преступлении обвинили трех сестер из Ельца. Все они безработные и имеют только начальное образование, одна из них ранее была судима за кражу в Московской области.

Кража была совершена 15 апреля в продуктовом магазине, расположенном в торговом центре «Сити Молл» в Задонске. Три сестры зашли туда в 20 часов и за 10 минут набрали со стеллажей товаров на 4 296 рублей. Женщинам удалось незаметно похитить печенье, ореховую пасту, шоколад, пряники, зефир, джем, кофе, масло, творог, батон, мясную нарезку, сосиски, колбасы, окорок, рыбу и майонез. Преступниц вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Сестры признались в краже по предварительному сговору.

Суд признал женщин виновными в преступлении. Ранее судимую сестру наказали штрафом в 15 000 рублей, двух других — штрафами по 7 000 рублей.
18 1498
#кража #магазин
1

Комментарии (18)

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весёлый

15 минут назад
А мужья на шухере стояли
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Машака

21 минуту назад
Пердун, Эх вонючка ты х...ева
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Митюща

22 минуты назад
Викусик, какой , какой сайт то, нука напиши еще раз
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Васёк

24 минуты назад
Молодцы бабы, дай бог из доброго здоровья, только не надо сознаваться было
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Кулюсик

28 минут назад
Викусик а если не для взрослых, ниче?
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гость

29 минут назад
Пердун, от тебя воняет!
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ХА-ХА

30 минут назад
Три сестрицы под окном подумали и решили - а ну ка на фиг вашу пряжу , пойдём ка прилавки почистим .
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Пердун

40 минут назад
Лучшее бы три ствола отсасали
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Алканы 15-го

46 минут назад
Вынесли всю отраву!
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Викусик

52 минуты назад
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