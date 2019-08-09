Происшествия
сегодня, 09:03
Ветер в Липецке усилится
Утром ветер свалил дерево на три машины.
Сильный ветер, который поднялся в Липецке вчера вечером, сегодня может усилиться. Об этом GOROD48 сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Синоптики областного метеоцентра прогнозируют на 9 августа ветер скоростью в 11-16 метров в секунду, порывы до 21 метра в секунду будут лишь местами и кратковременные.
Впрочем, и тот ветер, что бушует в Липецке сейчас уже натворил дел - на улице 15 микрорайон дерево упало на три автомобиля.
Синоптики областного метеоцентра прогнозируют на 9 августа ветер скоростью в 11-16 метров в секунду, порывы до 21 метра в секунду будут лишь местами и кратковременные.
Впрочем, и тот ветер, что бушует в Липецке сейчас уже натворил дел - на улице 15 микрорайон дерево упало на три автомобиля.
Кулюсик
Викусик
Сколько будем терпеть?
Клим
Прошу пардону,
Кассир из мюниха