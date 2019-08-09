Ветер в Липецке усилится

Утром ветер свалил дерево на три машины.

Сильный ветер, который поднялся в Липецке вчера вечером, сегодня может усилиться. Об этом GOROD48 сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.



Синоптики областного метеоцентра прогнозируют на 9 августа ветер скоростью в 11-16 метров в секунду, порывы до 21 метра в секунду будут лишь местами и кратковременные.



Впрочем, и тот ветер, что бушует в Липецке сейчас уже натворил дел - на улице 15 микрорайон дерево упало на три автомобиля.