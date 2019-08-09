Происшествия

сегодня, 09:03

Ветер в Липецке усилится

6 1436
#ветер
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Ветер в Липецке усилится

Утром ветер свалил дерево на три машины.

Сильный ветер, который поднялся в Липецке вчера вечером, сегодня может усилиться. Об этом GOROD48 сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.  

Синоптики областного метеоцентра прогнозируют на 9 августа ветер скоростью в 11-16 метров в секунду,  порывы до 21 метра в секунду будут лишь местами и кратковременные.

Впрочем, и тот ветер, что бушует в Липецке сейчас уже натворил дел - на улице 15 микрорайон дерево упало на три автомобиля.
6 1436
#ветер
1

Комментарии (6)

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Кулюсик

24 минуты назад
ВИКУСИК, а если не для взрослых, ниче?
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Викусик

51 минуту назад
Знакомства для взрослых http://bit.do/vikusiik
ответить

Сколько будем терпеть?

сегодня, 09:34
В этом году природа и погода взбунтовались против власти Единая Россия ! Хотят разорить и сбросить оковы воров . А народ безмолвствует , его угнетают и морят голодом он все прогибается.
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Клим

сегодня, 09:31
Администрация не работает, штрафы за парковку на газоне не выписывает, а природа выписывает!
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Прошу пардону,

сегодня, 09:19
ибо нехрена ставить автомобили на газоне, еще и штраф необходимо влупить за неправильную парковку!!!
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Кассир из мюниха

сегодня, 09:15
бомжи-инотазодрочеры смотрите за своими кредитными инорыгаловками
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