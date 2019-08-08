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44 минуты назад
Липецкая вечЁрка: норма питания, скандальный пост и неудачная «тихая» охота
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 8 августа.
«Меню дома престарелых: одно яйцо в неделю, грамм чая в день». Это сообщение об утверждении норм питания в социальных учреждениях липчане сегодня комментировали активнее всего. В постановлении подробно перечисляется весь перечень продуктов, который может входить в меню подопечных. Так, в день каждому положено не более 6 грамм вареной колбасы или сосисок, 15 грамм творога, 0,5 грамма кофе или какао, грамм чая, 1 яйцо в неделю.
Тем временем суд Ельца рассмотрел материалы уголовного дела в отношении водителя-экспедитора. Сотрудника компании ООО «Универсалгрупп» уличили в растрате. Всего водитель похитил и перепродал тонну дизельного топлива. Злоумышленника вычислили по записям с камер заправок.
А прокуратура области начала проверку поста липецкой художницы Оксаны М. в соцсетях, вызвавшего отторжение у других пользователей сети «Вконтакте» - интеллигентка призвала умерщвлять детей-инвалидов в роддомах! Если в высказывания липецкой художницы будет выявлен экстремизм, то по окончании проверки может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей 282-й статье Уголовного кодекса РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Луковица и серебряная ложечка - не панацея от реанимации; об этом стоит помнить всем грибникам. Сейчас токсикологическом отделении стационара областной больницы проходят лечение четыре употреблявших грибы человека, трое из которых - в тяжелом состоянии. А вообще с начала грибного сезона в областную больницу попали восемь жертв так называемой «тихой» охоты.
Тем временем суд Ельца рассмотрел материалы уголовного дела в отношении водителя-экспедитора. Сотрудника компании ООО «Универсалгрупп» уличили в растрате. Всего водитель похитил и перепродал тонну дизельного топлива. Злоумышленника вычислили по записям с камер заправок.
А прокуратура области начала проверку поста липецкой художницы Оксаны М. в соцсетях, вызвавшего отторжение у других пользователей сети «Вконтакте» - интеллигентка призвала умерщвлять детей-инвалидов в роддомах! Если в высказывания липецкой художницы будет выявлен экстремизм, то по окончании проверки может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей 282-й статье Уголовного кодекса РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Луковица и серебряная ложечка - не панацея от реанимации; об этом стоит помнить всем грибникам. Сейчас токсикологическом отделении стационара областной больницы проходят лечение четыре употреблявших грибы человека, трое из которых - в тяжелом состоянии. А вообще с начала грибного сезона в областную больницу попали восемь жертв так называемой «тихой» охоты.
242