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14 минут назад

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

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Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно. 

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. 

Как следует из документа, с которым ознакомились «Известия», ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа». Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости — пробок на дорогах, личных обстоятельств и т.д. А условия организации труда на время удаленной работы регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников. 

В пресс-службе Минтруда заявили, что письмо от ОНФ в министерство поступило и будет рассмотрено в установленный срок. 
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