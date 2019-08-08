Телефонные мошенники за сутки похитили со счетов липчан 455 000 рублей

Во всех случаях преступники представлялись сотрудниками банковской службы безопасности.

7 августа в Липецке и области зарегистрированы три случая мошенничества связанные с банковскими счетами.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, вчера в полицию обратился 31-летний липчанин, со счета которого исчезли 395 000 рублей. По словам мужчины, ему позвонили якобы из службы безопасности банка, и под предлогом пресечения сомнительных операций с его счетом получили к нему доступ.



По такой же схеме обманули еще двух человек: 33-летний житель Липецка лишился 55 000 рублей, а 32-летний житель Данкова - 5 700 рублей.



Еще одно мошенничество было совершено с помощью "мобильного банка". 25-летняя жительница Усмани потеряла мобильный телефон, к которому была привязана эта услуга, а на днях обнаружила, что с ее счета пропали 2 400 рублей.



Полицейские в очередной раз предупреждают: не передавайте незнакомцам информацию о ваших банковских счетах и способах доступа к ним. В случае подобных звонков сразу же самостоятельно свяжитесь со своим банком и уточните полученную информацию. Телефоны контактных центров банков находятся на обратной стороне пластиковых карт.



Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в полицию.

