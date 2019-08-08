Происшествия

16 минут назад

Телефонные мошенники за сутки похитили со счетов липчан 455 000 рублей

3 265
#мошенничество
Телефонные мошенники за сутки похитили со счетов липчан 455 000 рублей

Во всех случаях преступники представлялись сотрудниками банковской службы безопасности.

7 августа в Липецке и области зарегистрированы три случая мошенничества связанные с банковскими счетами.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, вчера в полицию обратился 31-летний липчанин, со счета которого исчезли 395 000 рублей. По словам мужчины, ему позвонили якобы из службы безопасности банка, и под предлогом пресечения сомнительных операций с его счетом получили к нему доступ. 

По такой же схеме обманули еще двух человек: 33-летний житель Липецка лишился 55 000 рублей, а 32-летний житель Данкова - 5 700 рублей.
 
Еще одно мошенничество было совершено с помощью "мобильного банка". 25-летняя жительница Усмани потеряла мобильный телефон, к которому была привязана эта услуга, а на днях обнаружила, что с ее счета пропали 2 400 рублей.

Полицейские в очередной раз предупреждают: не передавайте незнакомцам информацию о ваших банковских счетах и способах доступа к ним. В случае подобных звонков сразу же самостоятельно свяжитесь со своим банком и уточните полученную информацию. Телефоны контактных центров банков находятся на обратной стороне пластиковых карт. 

Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в полицию.
3 265
#мошенничество

Комментарии (3)

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Томми

2 минуты назад
Потерпевшие в возрасте от 25 до 33 лет. А ещё ругают пенсионеров за доверчивость.
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Викусик

7 минут назад
Знакомства для взрослых http://bit.do/vikusiik
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я не доверяю картам

11 минут назад
Да заведите вы ВСЕ сберкнижки,и будет вам счастье. Как можно держать такую крупную сумму на какой -то карте ? я не понимаю этих людей..... Я даже пенсию только на книжку перечисляю,где всё отпечатывается и всё прозрачно....
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