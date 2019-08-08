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Подстанцию на улице Ленина украсили фресками

5 473
#благоустройство
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Подстанцию на улице Ленина украсили фресками

Продолжается благоустройство сквера и аллеи Виктора Сорокина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, благоустройство сквера завершено на участке от Дома Мастера до Дворца бракосочетания. Перед музеем Виктора Сорокина разбит сквер, по его периметру установлены лавочки и урны – они, кстати, выполнены в едином стиле с теми, что уже стоят в прогулочной зоне на улице Ленина. 

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Продолжается благоустройство аллеи, соединяющей сквер с Верхним парком. Старые бетонные плиты здесь демонтировали, взамен укладывают современное тротуарное покрытие и монтируют красную резиновую беговую дорожку.
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Одновременно преображаются прилегающие участки. Отремонтированы подпорные стены скульптурной композиции «Медные трубы», подходы к памятнику отсыпали гранитной крошкой. Серьёзные работы выполнили по озеленению – высадили деревья и кустарники, разбили газоны. Одной из «изюминок» обновлённой аллеи стало здание подстанции. Ее стены липецкие художники украсили росписью по штукатурке.

Пока в прогулочной зоне останутся старые светильники, но до конца года их планируют заменить, более того – число уличных фонарей хотят увеличить вдвое. Уже готовы кабель-каналы, с помощью которых новые опоры подключат к городским сетям.

Благоустройство сквера Сорокина – совместный проект администрации города и представителей бизнеса, курирует его департамент дорожного хозяйства и благоустройства. В дальнейшем муниципально-частное партнёрство планируют продолжить – на обновлённой территории должны появиться амфитеатр, выставочный павильон, качели и другие современные малые архитектурные формы.

фото пресс-службы администрации Липецка.

5 473
#благоустройство
1

Комментарии (5)

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Анна

20 минут назад
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Бывалый

23 минуты назад
Фрески, амфитеатр... Эллада!
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Валентина Кунина

24 минуты назад
Наконец-то мы дождались ! Не стыдно будет гостей приглашать !
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Викусик

43 минуты назад
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1

53 минуты назад
По моему, у * на памятнике, кто-то стащил холст
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