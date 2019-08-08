Общество
25 минут назад
Воронежцы обсчитают реконструкцию елецкого автомобильного моста
Только составление проекта и сметы ремонта обойдется в 6 млн рублей.
Управление капитального строительства Ельца провело электронный аукцион на поиск проектировщиков для составления плана реконструкции автомобильного моста через реку Быстрая Сосна. В ходе торгов стоимость услуг удалось снизить с 7,5 млн рублей до 6 млн рублей. В аукционе выиграла компания из Воронежской области.
Подрядчику отведено 90 дней на обследование автомобильного моста, составление проекта и сметы его реконструкции. Фронт работ этим не ограничивается. Проектировщикам нужно рассчитать, как снять с моста пешеходное движение, довести габарит моста до четырехполосного движения, увеличить несущую способность переезда через реку. При решении этих вопросов приветствуются инновационные технические решения.
Строительство железобетонного моста через Быструю Сосну началось в 1970 году, а завершилось в 1979 году. Он переброшен через воду параллельно пешеходному Каракумскому мосту. Сейчас автомобильный мост представляет собой 235 метров полотна шириной 11,75 м.
Подрядчику отведено 90 дней на обследование автомобильного моста, составление проекта и сметы его реконструкции. Фронт работ этим не ограничивается. Проектировщикам нужно рассчитать, как снять с моста пешеходное движение, довести габарит моста до четырехполосного движения, увеличить несущую способность переезда через реку. При решении этих вопросов приветствуются инновационные технические решения.
Строительство железобетонного моста через Быструю Сосну началось в 1970 году, а завершилось в 1979 году. Он переброшен через воду параллельно пешеходному Каракумскому мосту. Сейчас автомобильный мост представляет собой 235 метров полотна шириной 11,75 м.
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