Воронежцы обсчитают реконструкцию елецкого автомобильного моста

Только составление проекта и сметы ремонта обойдется в 6 млн рублей.

Управление капитального строительства Ельца провело электронный аукцион на поиск проектировщиков для составления плана реконструкции автомобильного моста через реку Быстрая Сосна. В ходе торгов стоимость услуг удалось снизить с 7,5 млн рублей до 6 млн рублей. В аукционе выиграла компания из Воронежской области.



Подрядчику отведено 90 дней на обследование автомобильного моста, составление проекта и сметы его реконструкции. Фронт работ этим не ограничивается. Проектировщикам нужно рассчитать, как снять с моста пешеходное движение, довести габарит моста до четырехполосного движения, увеличить несущую способность переезда через реку. При решении этих вопросов приветствуются инновационные технические решения.



Строительство железобетонного моста через Быструю Сосну началось в 1970 году, а завершилось в 1979 году. Он переброшен через воду параллельно пешеходному Каракумскому мосту. Сейчас автомобильный мост представляет собой 235 метров полотна шириной 11,75 м.