Общество

25 минут назад

Воронежцы обсчитают реконструкцию елецкого автомобильного моста

1 204
#ремонт #реконструкция #тендер
Воронежцы обсчитают реконструкцию елецкого автомобильного моста

Только составление проекта и сметы ремонта обойдется в 6 млн рублей.

Управление капитального строительства Ельца провело электронный аукцион на поиск проектировщиков для составления плана реконструкции автомобильного моста через реку Быстрая Сосна. В ходе торгов стоимость услуг удалось снизить с 7,5 млн рублей до 6 млн рублей. В аукционе выиграла компания из Воронежской области.

Подрядчику отведено 90 дней на обследование автомобильного моста, составление проекта и сметы его реконструкции. Фронт работ этим не ограничивается. Проектировщикам нужно рассчитать, как снять с моста пешеходное движение, довести габарит моста до четырехполосного движения, увеличить несущую способность переезда через реку. При решении этих вопросов приветствуются инновационные технические решения.

Строительство железобетонного моста через Быструю Сосну началось в 1970 году, а завершилось в 1979 году. Он переброшен через воду параллельно пешеходному Каракумскому мосту. Сейчас автомобильный мост представляет собой 235 метров полотна шириной 11,75 м.
1 204
#ремонт #реконструкция #тендер

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сомневающийся

41 секунду назад
Обязательно нужно пригласить для ремонта черножопых чертей.
ответить

1234

9 минут назад
опять липецкие архитекторы в пролёте.Считают воронежские делать будут москвичи, а чем занимаются липчане? Чему учит наш университет,если его выпускники ничего не могут сделать?
ответить

Еще в рубрике

«Сначала заморгали лампочки, потом потухла техника»
#энергоснабжение
18
«Сначала заморгали лампочки, потом потухла техника»

сегодня, 15:22

Общество
В словах призвавшей убивать больных детей липецкой художницы ищут экстремизм
#экстремизм
32
В словах призвавшей убивать больных детей липецкой художницы ищут экстремизм

сегодня, 15:22

Общество
Мэрия имеет претензии к владельцам 20 гаражей
#гараж
15
Мэрия имеет претензии к владельцам 20 гаражей

сегодня, 14:36

Общество
Спасатели предупредили липчан о дождях и сильном ветре
#штормовое предупреждение
7
Спасатели предупредили липчан о дождях и сильном ветре

сегодня, 12:30

Общество
Липчане бережливее соседей по Центральному Черноземью
#кредит #банк #исследование
11
Липчане бережливее соседей по Центральному Черноземью

сегодня, 11:45

Общество
Три бутылки водки в кафе обойдутся в 550 000 рублей
#кафе #торговля #водка
4
Три бутылки водки в кафе обойдутся в 550 000 рублей

сегодня, 10:35

Общество