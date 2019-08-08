Общество

сегодня, 15:22

«Сначала заморгали лампочки, потом потухла техника»

18 1914
#энергоснабжение
«Сначала заморгали лампочки, потом потухла техника»

Жильцы одного "стояка" пятиэтажки по улице Вермишева, 16а лишились техники из-за скачка напряжения.

Это произошло 6 августа ночью. Жильцы квартиры №14 рассказывают, что сначала заморгали лампочки, потом отключилась техника. Сразу вызвали аварийку, но никто так и не приехал. Ночью жильцы включали воду, которая слегка била током. Утром вызвать аварийную бригаду все-же удалось.

 - Приехала бригада электриков, - рассказывает жилец квартиры №14 Дмитрий Кокоткин. – Начали ходить по квартирам «стояка», спускались в подвал. Потом в щитке было видно, что заменили провод заземления. Питание восстановили. Зашли в квартиру со словами «сейчас заработает ваш холодильник». Включили в сеть, понажимали кнопку, но чуда не случилось. Ни каких бумаг не составляли и ушли. 

В итоге, у Дмитрия Кокоткина вышел из строя холодильник, телевизор с приставкой, микроволновка, телефон. Соседи, по словам Кокоткина, отделались меньшими потерями: у кого-то сгорел телевизор, у кого-то просто удлинители поплавились. Много сгорело лампочек. Спасло соседей Дмитрия в основном то, что часть техники была подключена через предохранители, или недавний ремонт проводки в квартирах. 

- Я обрисовал ситуацию нескольким знакомом электрикам, - говорит Дмитрий Кокоткин. – Все сошлись в одном мнении, что вместо 220 вольт в квартиры поступило напряжение в 380 вольт. Мы обратились в управляющую компанию ГУК «Октябрьская», но там сказали «ждите». В течение десяти дней должна прийти комиссия. На контакт идти не хотят, поэтому мы уже подготовили коллективную жалобу, которую в ближайшее время планируем предать в департамент ЖКХ.

За комментарием мы обратились к директору ГУК «Октябрьская» Сергею Аксенову. Он в свою очередь отметил, что жалоба поступила только от жильцов квартиры №14.

- Еще не известно, пострадали ли другие квартиры, - ответил Сергей Аксенов. – Мы соберем комиссию в установленный законом срок, проведем проверку, и тогда будет ясно, в чем была причина произошедшего. Если будет установлено, что техника сгорела по нашей вине, то в соответствии с составленным актом компенсируем жильцам убытки.

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18 1914
#энергоснабжение

Комментарии (19)

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Андрей

28 секунд назад
По видимому сам Дмитрий кокорин, что энергоемкое включил, вот ноль и отгорел
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НЕ ПАТРИОТ

1 минуту назад
Электрик, Вы не электрик, раз не знаете откуда появляется 380В.
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Бывалый

4 минуты назад
Фонд капитального ремонта, говорите? Оплата содержания жилья, говорите?
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Крик

6 минут назад
Ноль мог сесть на заземление вот и писец технике
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Дмитрий, юрист

7 минут назад
Без суда никто никаких денег в счёт возмещения ущерба не получит. Гарантирую.
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Электрик

9 минут назад
Откуда там появилось 380,знакомые электрики от пьянки совсем опухли
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НЕ ПАТРИОТ

10 минут назад
Око, - Всё верно! Давно поставил. Напруга завышается до 260В. Когда напряжение возвращается в установленные пределы всё включается, причём с паузой, время которой сам и поставил)
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Вот так

11 минут назад
Было и у меня такое.Сказали делай экспертизу.Сгорело много чего,телевизоры,блоки питания,модем,электроника газового котла.Так вот экспертиза одной единицы техники в сертифицированном центре с лицензией стоит около 4000т.р.У меня 4 телевизора сгорело,посчитал экономически невыгодным.Большой ЖК по гарантии сделал,а остальное на свалку.Котёл за свой счет.Обидно,только деньги драть умеют,а гарантий безопасности никаких.У людей на улице тоже погорело,но у меня больше всех.Коллективный иск поленились подавать,а один в поле не воин.
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indezit

12 минут назад
В цивилизованных странах страховка решает такие вопросы, но не у вас.
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Андрпй

15 минут назад
Гость, а разве это плохо?
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