«Сначала заморгали лампочки, потом потухла техника»

Жильцы одного "стояка" пятиэтажки по улице Вермишева, 16а лишились техники из-за скачка напряжения.

Это произошло 6 августа ночью. Жильцы квартиры №14 рассказывают, что сначала заморгали лампочки, потом отключилась техника. Сразу вызвали аварийку, но никто так и не приехал. Ночью жильцы включали воду, которая слегка била током. Утром вызвать аварийную бригаду все-же удалось.



- Приехала бригада электриков, - рассказывает жилец квартиры №14 Дмитрий Кокоткин. – Начали ходить по квартирам «стояка», спускались в подвал. Потом в щитке было видно, что заменили провод заземления. Питание восстановили. Зашли в квартиру со словами «сейчас заработает ваш холодильник». Включили в сеть, понажимали кнопку, но чуда не случилось. Ни каких бумаг не составляли и ушли.



В итоге, у Дмитрия Кокоткина вышел из строя холодильник, телевизор с приставкой, микроволновка, телефон. Соседи, по словам Кокоткина, отделались меньшими потерями: у кого-то сгорел телевизор, у кого-то просто удлинители поплавились. Много сгорело лампочек. Спасло соседей Дмитрия в основном то, что часть техники была подключена через предохранители, или недавний ремонт проводки в квартирах.



- Я обрисовал ситуацию нескольким знакомом электрикам, - говорит Дмитрий Кокоткин. – Все сошлись в одном мнении, что вместо 220 вольт в квартиры поступило напряжение в 380 вольт. Мы обратились в управляющую компанию ГУК «Октябрьская», но там сказали «ждите». В течение десяти дней должна прийти комиссия. На контакт идти не хотят, поэтому мы уже подготовили коллективную жалобу, которую в ближайшее время планируем предать в департамент ЖКХ.



За комментарием мы обратились к директору ГУК «Октябрьская» Сергею Аксенову. Он в свою очередь отметил, что жалоба поступила только от жильцов квартиры №14.



- Еще не известно, пострадали ли другие квартиры, - ответил Сергей Аксенов. – Мы соберем комиссию в установленный законом срок, проведем проверку, и тогда будет ясно, в чем была причина произошедшего. Если будет установлено, что техника сгорела по нашей вине, то в соответствии с составленным актом компенсируем жильцам убытки.



