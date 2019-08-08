Общество
сегодня, 15:22
В словах призвавшей убивать больных детей липецкой художницы ищут экстремизм
32 1081
В прокуратуру области обратились с заявлением на этот счет региональный детский омбудсмен и Следственный комитет.
Прокуратура области начала проверку поста липецкой художницы Оксаны М. в соцетях, вызвавшего отторжение у других пользователей сети «Вконтакте» - интеллигентка призвала умерщвлять детей-инвалидов в роддомах!
«Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это дауны или дцп или настолько сложные болезни, что мучения для ребёнка неизбежны. Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей неясно. Какие мучения они переживают всю свою в действительности бессмысленную жизнь тоже сложно описать. Какая то непонятная жизнь становится у самих родителей. Не нужно КАЗАТЬСЯ добренькими, просто следует быть разумными».
Инициировали прокурорскую проверку, по словам сотрудницы пресс-службы ведомства Ольги Кашириной, региональное управление Следственного Комитета России и Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Валентина Куракова. Если в высказывания липецкой художницы будет выявлен экстремизм, то по окончании проверки может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей 282-й статье Уголовного кодекса РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
- Ко мне обратились возмущенные публичными высказываниями этой женщины липчане и потребовали отреагировать на них. Я сказала, что не судья, и что прокуратура определит, виновна ли художница в унижении детей-инвалидов и их родителей. Мне самой жаль эту женщину. Она была приглашена помочь больным детям и вдруг разродилась таким неоднозначно воспринимаемым сообщением. Я немного знаю о ее личной жизни и скажу, что она сама пережила трагедию. Возможно, на той момент, когда она написала свой текст, ею овладели эмоции, - прокомментировала GOROD48 ситуацию Валентина Куракова.
«Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это дауны или дцп или настолько сложные болезни, что мучения для ребёнка неизбежны. Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей неясно. Какие мучения они переживают всю свою в действительности бессмысленную жизнь тоже сложно описать. Какая то непонятная жизнь становится у самих родителей. Не нужно КАЗАТЬСЯ добренькими, просто следует быть разумными».
Инициировали прокурорскую проверку, по словам сотрудницы пресс-службы ведомства Ольги Кашириной, региональное управление Следственного Комитета России и Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Валентина Куракова. Если в высказывания липецкой художницы будет выявлен экстремизм, то по окончании проверки может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей 282-й статье Уголовного кодекса РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
- Ко мне обратились возмущенные публичными высказываниями этой женщины липчане и потребовали отреагировать на них. Я сказала, что не судья, и что прокуратура определит, виновна ли художница в унижении детей-инвалидов и их родителей. Мне самой жаль эту женщину. Она была приглашена помочь больным детям и вдруг разродилась таким неоднозначно воспринимаемым сообщением. Я немного знаю о ее личной жизни и скажу, что она сама пережила трагедию. Возможно, на той момент, когда она написала свой текст, ею овладели эмоции, - прокомментировала GOROD48 ситуацию Валентина Куракова.
32 1081
Хагагахахахагаха!!!))))
Animal planet
Хагагахахахагаха!!!))))
Дмитрий
Перри Мэйсон
Хагагахахахагаха!!!))))
Перри Мэйсон
Хагагахахахагаха!!!))))
Animal Planet
Хагагахахахагаха!!!))))