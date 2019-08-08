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В словах призвавшей убивать больных детей липецкой художницы ищут экстремизм

32 1081
#экстремизм
В словах призвавшей убивать больных детей липецкой художницы ищут экстремизм

В прокуратуру области обратились с заявлением на этот счет региональный детский омбудсмен и Следственный комитет.

Прокуратура области начала проверку поста липецкой художницы Оксаны М. в соцетях, вызвавшего отторжение у других пользователей сети «Вконтакте» - интеллигентка призвала умерщвлять детей-инвалидов в роддомах!

«Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это дауны или дцп или настолько сложные болезни, что мучения для ребёнка неизбежны. Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей неясно. Какие мучения они переживают всю свою в действительности бессмысленную жизнь тоже сложно описать. Какая то непонятная жизнь становится у самих родителей. Не нужно КАЗАТЬСЯ добренькими, просто следует быть разумными».

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Инициировали прокурорскую проверку, по словам сотрудницы пресс-службы ведомства Ольги Кашириной, региональное управление Следственного Комитета России и Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Валентина Куракова. Если в высказывания липецкой художницы будет выявлен экстремизм, то по окончании проверки может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей 282-й статье Уголовного кодекса РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

- Ко мне обратились возмущенные публичными высказываниями этой женщины липчане и потребовали отреагировать на них. Я сказала, что не судья, и что прокуратура определит, виновна ли художница в унижении детей-инвалидов и их родителей. Мне самой жаль эту женщину. Она была приглашена помочь больным детям и вдруг разродилась таким неоднозначно воспринимаемым сообщением. Я немного знаю о ее личной жизни и скажу, что она сама пережила трагедию. Возможно, на той момент, когда она написала свой текст, ею овладели эмоции, - прокомментировала GOROD48 ситуацию Валентина Куракова.
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#экстремизм

Комментарии (32)

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Хагагахахахагаха!!!))))

2 минуты назад
Перри Мэйсон, наше?Вынь вату из головы и займи мозгов у кого-либо на рассаду
ответить

Animal planet

2 минуты назад
Перри Мэйсон, а я люблю в живую собачку потыкать.
ответить

Хагагахахахагаха!!!))))

3 минуты назад
Перри Мэйсон, поколение ЕГЭ даже на это не способно,это люди советской эпохи)
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Дмитрий

3 минуты назад
Она - спартанка!
ответить

Перри Мэйсон

4 минуты назад
Хагагахахахагаха!!!)))),не то что наше ватное поколение терпил.
ответить

Хагагахахахагаха!!!))))

6 минут назад
Перри Мэйсон, ошибаешься
ответить

Перри Мэйсон

6 минут назад
Хагагахахахагаха!!!)))), Каникулы..Поколение ЕГЭ даже своих ников придумать не может. Только воровать...
ответить

Хагагахахахагаха!!!))))

13 минут назад
Знаю,что кто-то прикрывается Перри Мейсоном,сам спорю с ним все время,опускаю его,но такое не поддерживаю
ответить

Animal Planet

13 минут назад
Перри Мэйсон,и мой фанат подтянулся.
ответить

Хагагахахахагаха!!!))))

15 минут назад
Перри Мэйсон, вздрочнешь?Т.е.хочешь снова запенить его монтажкой?
ответить
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