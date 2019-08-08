Атлантический циклон не позволяет дождям уйти из Липецкой области

9 и 10 августа Липецкая область будет находиться под влиянием атлантического циклона, который принес с собой неустойчивую погоду: пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозой и порывистым западным ветром.

11 августа атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 августа - 20-22 градуса тепла, что на 2 градуса выше нормы, 10 августа - 17-19 градусов тепла, что в пределах нормы, 11 августа - 16-17 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в регионе будет облачно с прояснениями, ночью пройдут дожди от небольших до умеренных, местами грозы. Днём также местами небольшие дожди. Ветер западный, 11-16 м/сек, местами порывы до 21 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днём прогреется от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь, днём осадки прекратятся. Температура ночью составит от 16 до 18 градусов тепла, днём будет от 23 до 25 градусов тепла.



9 августа в Липецке был самым теплым в 2010 году - тогда в городе отмечалось +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году - 7 градусов тепла.

