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Атлантический циклон не позволяет дождям уйти из Липецкой области
9 и 10 августа Липецкая область будет находиться под влиянием атлантического циклона, который принес с собой неустойчивую погоду: пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозой и порывистым западным ветром.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в регионе будет облачно с прояснениями, ночью пройдут дожди от небольших до умеренных, местами грозы. Днём также местами небольшие дожди. Ветер западный, 11-16 м/сек, местами порывы до 21 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днём прогреется от 22 до 27 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь, днём осадки прекратятся. Температура ночью составит от 16 до 18 градусов тепла, днём будет от 23 до 25 градусов тепла.
9 августа в Липецке был самым теплым в 2010 году - тогда в городе отмечалось +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году - 7 градусов тепла.