Происшествия
42 минуты назад
Пропала девушка в кофте с Микки Маусом
Исчезла жительница Лебедянского района.
Вчера вечером в селе Новое Ракитино в Лебедянском районе пропала 19-летняя Виктория Морозова. Девушка вышла на прогулку и не вернулась, сообщает липецкое отделение "Лиза Алерт".
Приметы Виктории: рост 172 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы. Девушка была одета в кофту с Микки Маусом, джинсовую куртку, черные джинсы и красные кеды.
Всех, кто имеет сведения о Виктории, просят сообщить их в полицию или волонтерам.
Приметы Виктории: рост 172 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы. Девушка была одета в кофту с Микки Маусом, джинсовую куртку, черные джинсы и красные кеды.
Всех, кто имеет сведения о Виктории, просят сообщить их в полицию или волонтерам.
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