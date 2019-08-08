Пропала девушка в кофте с Микки Маусом

Исчезла жительница Лебедянского района.

Вчера вечером в селе Новое Ракитино в Лебедянском районе пропала 19-летняя Виктория Морозова. Девушка вышла на прогулку и не вернулась, сообщает липецкое отделение "Лиза Алерт".



Приметы Виктории: рост 172 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы. Девушка была одета в кофту с Микки Маусом, джинсовую куртку, черные джинсы и красные кеды.



Всех, кто имеет сведения о Виктории, просят сообщить их в полицию или волонтерам.