Общество

сегодня, 11:45

Липчане бережливее соседей по Центральному Черноземью

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#кредит #банк #исследование
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Липчане бережливее соседей по Центральному Черноземью

В нашем регионе оказался самый высокий интерес к банковским вкладам.

Финансовый университет при Правительстве РФ проанализировал спрос населения на банковские кредиты и депозиты. Оценки спроса сделаны на основании опросов населения, проведенных весной и летом 2019 года в городах России с населением более 250 тысяч человек.

Аналитики выяснили, что в ближайшее время 5,2% жителей Липецка намерены взять кредит. Еще 1,2% рассматривают вариант получения автокредита, а 1,7% - всерьёз задумались об ипотеке. Вместе с этим 2,7% липчан готовятся сделать банковский вклад. По интересу именно к этому варианту сбережения и роста объема средств липчане опережают жителей региональных центров других областей Центрального Черноземья. Так, про вклад в банк думают 2,5% опрошенных воронежцев, по 2,4% респондентов из Белгорода и Курска, 2,3% тамбовчан. По интересу к кредитам, займам на покупку автомобиля и ипотеку данные по Центральному Черноземью практически не отличаются от картины в Липецке. Кредит интересует не более 5% респондентов, автокредитование и ипотека — до 2%.

Сегодня среди жителей крупных и средних российских городов 6% семей рассматривают возможность получения кредитов в ближайшие 2-3 месяца, 1,9% семей заинтересованы в получении ипотечного кредита, 1,5% хотели бы взять в ближайшие месяцы автокредит, а 2% рассматривают возможность открытия вклада для размещения накоплений.
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#кредит #банк #исследование
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Комментарии (10)

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Киевлянин

12 минут назад
Русский, Всё верно, мы братские народы, Крым ваш, забирайте и остальное. Слава Украине !!!! И немного России !!!!
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Русский

47 минут назад
Киевлянин, партию жуликов и воров на кол!!!
ответить

Все правильно ,

47 минут назад
лишние деньги водятся у 3 процентов жителей России,у 97 процентов лишних денег нет,у половины их вообще нет !
ответить

Киевлянин

49 минут назад
Слава Украине !!!!!!
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7пассажиров Ютуб канал

52 минуты назад
Друзья ,чем вкладывать в банки,давайте лучше развивать наш канал- мы в долгу не останемся
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Ни о чём

56 минут назад
Цифры близки к величине статистической погрешности, т.е. к 0. Наелись граждане кредитов, до отвала.
ответить

Самый надёжный банк !

сегодня, 12:21
Трёх литровая банка под кроватью!, А Путин с * пусть лесом чешут !.
ответить

Так здесь

сегодня, 12:20
Губернатором банкир целиться быть!, Вот интерес к вкладам .
ответить

Бывалый

сегодня, 12:17
В России банкам доверять нельзя. Ни одному.
ответить

7пассажиров Ютуб канал

сегодня, 12:14
Сейчас опасно вкладывать в банки,лучше в недвижимость
ответить

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