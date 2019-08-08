Липчане бережливее соседей по Центральному Черноземью

В нашем регионе оказался самый высокий интерес к банковским вкладам.

Финансовый университет при Правительстве РФ проанализировал спрос населения на банковские кредиты и депозиты. Оценки спроса сделаны на основании опросов населения, проведенных весной и летом 2019 года в городах России с населением более 250 тысяч человек.



Аналитики выяснили, что в ближайшее время 5,2% жителей Липецка намерены взять кредит. Еще 1,2% рассматривают вариант получения автокредита, а 1,7% - всерьёз задумались об ипотеке. Вместе с этим 2,7% липчан готовятся сделать банковский вклад. По интересу именно к этому варианту сбережения и роста объема средств липчане опережают жителей региональных центров других областей Центрального Черноземья. Так, про вклад в банк думают 2,5% опрошенных воронежцев, по 2,4% респондентов из Белгорода и Курска, 2,3% тамбовчан. По интересу к кредитам, займам на покупку автомобиля и ипотеку данные по Центральному Черноземью практически не отличаются от картины в Липецке. Кредит интересует не более 5% респондентов, автокредитование и ипотека — до 2%.



Сегодня среди жителей крупных и средних российских городов 6% семей рассматривают возможность получения кредитов в ближайшие 2-3 месяца, 1,9% семей заинтересованы в получении ипотечного кредита, 1,5% хотели бы взять в ближайшие месяцы автокредит, а 2% рассматривают возможность открытия вклада для размещения накоплений.