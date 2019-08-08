Происшествия

42 минуты назад

Владельца наркопритона взяли под стражу в зале суда

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#наркопритон #грабеж #суд
Владельца наркопритона взяли под стражу в зале суда

Мужчина также оказался причастен к покушению на грабеж.

Советский районный суд признал жителя Липецка виновным в организации наркопритона и ограблении магазина. Мужчину по совокупности наказаний приговорили к двум годам заключения в колонии строгого режима. Преступника взяли под стражу в зале суда.

Следствием доказано, что липчанин систематически предоставлял свою комнату в общежитии наркоманам. Он пускал в свою комнату всех тем, кто готов был поделиться с ним дозой. Прошлой осенью за наркопритоном постоянно велось наблюдение, в комнату приходили как минимум пятеро гостей-наркоманов. Они приносили липчанину синтетические наркотики.

Кроме того, установлено, что мужчина причастен к попытке ограбления магазина на улице Циолковского. Вечером 15 февраля липчанин зашел туда под видом покупателя и набрал в корзинку крем — мыло, упаковки сосисок, сок, огурцы, томаты, коктейли, колбасу. Мужчина хотел все это незаметно вынести из магазина, но его замысел раскрыли сотрудники торговой точки. Им удалось задержать грабителя.

Добавим, что ранее мужчина был неоднократно судим. За последние восемь лет он успел отсидеть за жестокие избиения, нелегальный оборот наркотиков, кражу и незаконное проникновение в жилище.
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#наркопритон #грабеж #суд

Комментарии (2)

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123 таксист

24 минуты назад
Крем мыло нужно .что бы присунуть челу . который улетел в наркотическом угаре
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Бывалый

33 минуты назад
Надо же, крем-мыло. Дом высокой культуры быта!
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