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сегодня, 10:35

Три бутылки водки в кафе обойдутся в 550 000 рублей

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#кафе #торговля #водка #штраф
Три бутылки водки в кафе обойдутся в 550 000 рублей

В помещении предприятия общественного питания нашли алкоголь.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф на владельца кафе на площади Металлургов в Липецке. В заведении наши спиртное. Разрешения на торговлю алкоголем у кафе не было.

Как указано в материалах суда, проверяющие посетили предприятие общепита в начале августа 2018 года. Причиной для проверки стал сигнал о нелегальной торговле крепким спиртным. При осмотре помещений кафе там нашли три бутылки водки. В отношении владельца заведения составили протокол по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

Учитывая то, что ранее предприниматель уже получал штрафы за аналогичные нарушения, суд наложи на него взыскание в 550 000 рублей.
2 670
#кафе #торговля #водка #штраф

Комментарии (2)

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Петруся

9 минут назад
Алка- зажигалка, как положено, с указанием адреса. Чтобы потом бошку отбили.
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Алка- зажигалка

49 минут назад
А сигнал анонимный? Или надоть строчить заяву со всей автобиографией?
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