Три бутылки водки в кафе обойдутся в 550 000 рублей

В помещении предприятия общественного питания нашли алкоголь.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф на владельца кафе на площади Металлургов в Липецке. В заведении наши спиртное. Разрешения на торговлю алкоголем у кафе не было.



Как указано в материалах суда, проверяющие посетили предприятие общепита в начале августа 2018 года. Причиной для проверки стал сигнал о нелегальной торговле крепким спиртным. При осмотре помещений кафе там нашли три бутылки водки. В отношении владельца заведения составили протокол по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».



Учитывая то, что ранее предприниматель уже получал штрафы за аналогичные нарушения, суд наложи на него взыскание в 550 000 рублей.