Происшествия

47 минут назад

Водитель украл тонну дизельного топлива

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#растрата #топливо
Водитель украл тонну дизельного топлива

Мужчина заправлялся по карте предприятия и перепродавал солярку.

Мировой судья СУ №1 Ельца рассмотрел материалы уголовного дела в отношении водителя-экспедитора. Сотрудника компании ООО «Универсалгрупп» уличили в растрате.

Как указано в материалах суда, мужчина использовал служебное положение для своего обогащения. Водитель получил топливную карту для расчета за солярку на заправках «Роснефти». Мужчина по работе ездил по ЦФО и время от времени заправлялся, а потом продавал дизельное топливо. Всего водитель похитил и перепродал тонну дизельного топлива. Злоумышленника вычислили по записям с камер заправок. Ущерб от его преступления составил 45 661 рубль.

Когда дело дошло до суда, выяснилось, что подсудимый и представители компании помирились. Обе стороны процесса ходатайствовали о прекращении уголовного дела, так как водитель полностью возместил вред. Суд вынес постановление о прекращении дела.








Фото: rentar.com
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#растрата #топливо

Комментарии (1)

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Бывалый

28 минут назад
Подумаешь, перепродавал... У нас вся братская Беларусь покупает топливо по дешёвке, потом с наценкой перепродаёт Украине-и ничего.
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