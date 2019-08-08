Водитель украл тонну дизельного топлива

Мужчина заправлялся по карте предприятия и перепродавал солярку.

Мировой судья СУ №1 Ельца рассмотрел материалы уголовного дела в отношении водителя-экспедитора. Сотрудника компании ООО «Универсалгрупп» уличили в растрате.



Как указано в материалах суда, мужчина использовал служебное положение для своего обогащения. Водитель получил топливную карту для расчета за солярку на заправках «Роснефти». Мужчина по работе ездил по ЦФО и время от времени заправлялся, а потом продавал дизельное топливо. Всего водитель похитил и перепродал тонну дизельного топлива. Злоумышленника вычислили по записям с камер заправок. Ущерб от его преступления составил 45 661 рубль.



Когда дело дошло до суда, выяснилось, что подсудимый и представители компании помирились. Обе стороны процесса ходатайствовали о прекращении уголовного дела, так как водитель полностью возместил вред. Суд вынес постановление о прекращении дела.

















Фото: rentar.com