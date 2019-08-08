Происшествия

55 минут назад

Женщина на автомобиле сбила пьяного мужчину в Липецкой области

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#ДТП #пешеход
Женщина на автомобиле сбила пьяного мужчину в Липецкой области

За сутки в регионе зарегистрировано два ДТП с двумя пострадавшими.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в Измалковском районе в одиннадцать часов вечера на автотрассе Орел – Тамбов 36-летняя женщина за рулем ВАЗ-2107 совершила наезд на 30-летнего мужчину. По предварительным данным, он внезапно вышел на дорогу перед двигавшимся автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пешехода с травмами госпитализировали.

В Воловском районе днем в половине второго на автодороге Набережное – Ожога 19-летний водитель «Лады» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате его 19-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1565 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1218 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

3 743
#ДТП #пешеход

Комментарии (3)

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