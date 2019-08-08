Происшествия

сегодня, 09:11

Пенсионер вышел на прогулку и исчез

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#пропавшие без вести
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Пенсионер вышел на прогулку и исчез

Мужчина пропал в садовом товариществе.

73-летний Иван Ланских вчера вечером пропал в окрестностях Липецка. Мужчина вышел на прогулку по СНТ "Мечта" и не вернулся домой, сообщает "Поиск пропавших детей".

Приметы: рост около 180 см, худощавое телосложение. Пенсионер был одет в тельняшку, трико с синими полосками и в сланцы.

Всех, кто имеет сведения об Иване Ланских, просят сообщить информацию полиции или волонтерам.
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#пропавшие без вести
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