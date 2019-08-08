Пенсионер вышел на прогулку и исчез

Мужчина пропал в садовом товариществе.

73-летний Иван Ланских вчера вечером пропал в окрестностях Липецка. Мужчина вышел на прогулку по СНТ "Мечта" и не вернулся домой, сообщает "Поиск пропавших детей".



Приметы: рост около 180 см, худощавое телосложение. Пенсионер был одет в тельняшку, трико с синими полосками и в сланцы.



Всех, кто имеет сведения об Иване Ланских, просят сообщить информацию полиции или волонтерам.