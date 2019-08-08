Безработный украл у пенсионерки 267 тысяч рублей

8 июля в отдел полиции обратилась пенсионерка 62-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с мая по 5 июля в деревне Петровка неизвестными путем свободного доступа из дома по ул.Заречной совершена кража денег в сумме 267000 рублей.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 33-летний местный житель. Расследование проводит ОМВД России по Добринскому району.