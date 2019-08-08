Происшествия

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Безработный украл у пенсионерки 267 тысяч рублей

3 652
#кража
Безработный украл у пенсионерки 267 тысяч рублей
8 июля в отдел полиции обратилась пенсионерка 62-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с мая по 5 июля в деревне Петровка неизвестными путем свободного доступа из дома по ул.Заречной совершена кража денег в сумме 267000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 33-летний местный житель. Расследование проводит ОМВД России по Добринскому району.
3 652
#кража

Комментарии (3)

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267 тысяч

7 минут назад
Пенсионерки же с голоду умирают и по помойкам ходят, оказывается есть денежки у них
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Нигга

22 минуты назад
Буду дырявить Добринских чик
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Труссель

46 минут назад
Опять Добринские рулят. Работы нет. Одни забавы под гармонь. Сплошные праздники! А еще и черного на день города пригласили. Как пить дать- полляма отстегнут! А не жалко! Районный бюджет бездонный! Гуляй, рванина!
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