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17 минут назад
Липецкая вечЁрка: бедные пенсионеры, музей авиации и утонувший подросток
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 7 августа.
Чаще всего читатели сегодня выражали свое мнение по поводу того, что на окраине Липецка планируется создание музея штурмовой и истребительной авиации. Мини-«Монино» планируется разместить за микрорайоном «Елецкий», в парке Авиаторов. На участке земли около 4 гектаров будут установлены 20 боевых самолетов и благоустроена территория.
Не менее активно липчане когмментировали сообщение о том, что наш регион занимает второе место в стране по числу бедных пенсионеров. Доля бедного населения старше трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике составляет 13%, в Липецкой области – 12,9%, в Белгородской – 11,8%.
Лебедянский районный суд вынес приговор водителю автомобиля, который упал с моста в реку Дон прошлой осенью. Водитель и один из его пассажиров смогли выбраться из воды, а второй пассажир, 15-летний подросток, не успел. Судмедэксперты в крови погибшего подростка нашли этиловый спирт. По заключению экспертов смерть юноши наступила от утопления. Подсудимый, работающий водителем-экспедитором в Москве, не стал отрицать свою вину в смерти парня.
Американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы «Bad Boys Blue» Кевин МакКой 17 августа выступит в Липецкой области. Его шоу пройдет на площади Ленина в поселке Добринка. Там 17 августа будет праздноваться День района. Последние 10 лет 48-летний американец сотрудничает с российским продюсером и дает концерты в разных странах СНГ.
Не менее активно липчане когмментировали сообщение о том, что наш регион занимает второе место в стране по числу бедных пенсионеров. Доля бедного населения старше трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике составляет 13%, в Липецкой области – 12,9%, в Белгородской – 11,8%.
Лебедянский районный суд вынес приговор водителю автомобиля, который упал с моста в реку Дон прошлой осенью. Водитель и один из его пассажиров смогли выбраться из воды, а второй пассажир, 15-летний подросток, не успел. Судмедэксперты в крови погибшего подростка нашли этиловый спирт. По заключению экспертов смерть юноши наступила от утопления. Подсудимый, работающий водителем-экспедитором в Москве, не стал отрицать свою вину в смерти парня.
Американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы «Bad Boys Blue» Кевин МакКой 17 августа выступит в Липецкой области. Его шоу пройдет на площади Ленина в поселке Добринка. Там 17 августа будет праздноваться День района. Последние 10 лет 48-летний американец сотрудничает с российским продюсером и дает концерты в разных странах СНГ.
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