Новости в instagram

17 минут назад

Липецкая вечЁрка: бедные пенсионеры, музей авиации и утонувший подросток

131
#вечёрка
Липецкая вечЁрка: бедные пенсионеры, музей авиации и утонувший подросток

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 7 августа.

Чаще всего читатели сегодня выражали свое мнение по поводу того, что на окраине Липецка планируется создание музея штурмовой и истребительной авиации. Мини-«Монино» планируется разместить за микрорайоном «Елецкий», в парке Авиаторов. На участке земли около 4 гектаров будут установлены 20 боевых самолетов и благоустроена территория.

Не менее активно липчане когмментировали сообщение о том, что наш регион занимает второе место в стране по числу бедных пенсионеров. Доля бедного населения старше трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике составляет 13%, в Липецкой области – 12,9%, в Белгородской – 11,8%.

Лебедянский районный суд вынес приговор водителю автомобиля, который упал с моста в реку Дон прошлой осенью. Водитель и один из его пассажиров смогли выбраться из воды, а второй пассажир, 15-летний подросток, не успел. Судмедэксперты в крови погибшего подростка нашли этиловый спирт. По заключению экспертов смерть юноши наступила от утопления. Подсудимый, работающий водителем-экспедитором в Москве, не стал отрицать свою вину в смерти парня.

Американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы «Bad Boys Blue» Кевин МакКой 17 августа выступит в Липецкой области. Его шоу пройдет на площади Ленина в поселке Добринка. Там 17 августа будет праздноваться День района. Последние 10 лет 48-летний американец сотрудничает с российским продюсером и дает концерты в разных странах СНГ.
131
#вечёрка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Американская «звезда» выступит в липецком поселке
#день района
60
Американская «звезда» выступит в липецком поселке

сегодня, 09:43

Общество
Двух 16-летних девушек сбили под Липецком
#авария #ДТП
9
Двух 16-летних девушек сбили под Липецком

сегодня, 08:54

Происшествия
Липецкая вечЁрка: животная жестокость, японское кафе и чудо-наука
#вечёрка
5
Липецкая вечЁрка: животная жестокость, японское кафе и чудо-наука

вчера, 20:19

Новости в instagram
Еще один мужчина отравился бледной поганкой
#отравление грибами
13
Еще один мужчина отравился бледной поганкой

вчера, 15:36

Происшествия
В Липецкой области мужчина насмерть отравился грибами
#грибы
16
В Липецкой области мужчина насмерть отравился грибами

вчера, 13:26

Происшествия
Из-за трех пакетов эвакуирован банк на улице Неделина
#подозрительный предмет
4
Из-за трех пакетов эвакуирован банк на улице Неделина

вчера, 11:51

Происшествия