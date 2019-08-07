В Липецке поощрили отпуском на волю двух осужденных

Оба отбывают наказание в колонии строгого режима

В качестве стимулирования правопослушного поведения двоим осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №6 УФСИН России по Липецкой области, был предоставлен отпуск с выездом.



Как сообщают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в исправительных учреждениях Липецкой области реализуется право осужденных на выезд за пределы учреждения на период еженедельного оплачиваемого отпуска, предусмотренный статьей 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Осужденные положительно характеризующиеся, добросовестно работающие и возмещающие исковые требования имеют преимущество в предоставлении отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения, а также осужденные, получившие поощрение в виде отпуска, по итогам соревнований и различных спартакиад между отрядами.



Отпуск с выездом содействует социальной адаптации осужденных и необходим для восстановления и поддержания их связей с родными и близкими людьми.



