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В Липецке поощрили отпуском на волю двух осужденных

6 598
#отпуск #осужденные
В Липецке поощрили отпуском на волю двух осужденных

Оба отбывают наказание в колонии строгого режима

В качестве стимулирования правопослушного поведения двоим осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №6 УФСИН России по Липецкой области, был предоставлен отпуск с выездом.

Как сообщают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в исправительных учреждениях Липецкой области реализуется право осужденных на выезд за пределы учреждения на период еженедельного оплачиваемого отпуска, предусмотренный статьей 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Осужденные положительно характеризующиеся, добросовестно работающие и возмещающие исковые требования имеют преимущество в предоставлении отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения, а также осужденные, получившие поощрение в виде отпуска, по итогам соревнований и различных спартакиад между отрядами.

Отпуск с выездом содействует социальной адаптации осужденных и необходим для восстановления и поддержания их связей  с родными и близкими людьми.

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#отпуск #осужденные

Комментарии (6)

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insider

17 минут назад
"на период еженедельного оплачиваемого отпуска".. "чееего, $лядь!!??" (с) Это как так ?? каждую неделю отпуск ?
ответить

Во как ..вот это тюряга

36 минут назад
потрахаться с девками выпустили . Женщины осторожно, зэки со строгача вышли погульбанить за победы в конкурсе.
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федор

50 минут назад
орлову с чейкиным на кипр отдохнуть отпустите они хорошо себя ведут!
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Кот учёный.

52 минуты назад
Едрить его в корень,им ещё и отпуск оплачивают.
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Кот учёный.

55 минут назад
Дно пробито окончательно,со строго режима,в отпуск,для поддержания связи с родными и близкими. Интересно этим родным и близким не стыдно иметь такого родственника?
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Люда Зыкина

57 минут назад
На побывку едет молодой маньяк, грудь его в наколках, руки в якорях
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