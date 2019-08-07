В Липецкой области небольшие дожди и до +30

8-10 августа Липецкая область окажется под влиянием фронтов циклона с запада — пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы и сильный порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 9 августа — 20-22 градуса, что на 2 градуса выше нормы, 10 августа — 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы.







По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем также дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, не исключены порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем она составит от 26 до 28 градусов тепла.

8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 5 градусов тепла.