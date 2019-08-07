Погода в Липецке

сегодня, 18:02

В Липецкой области небольшие дожди и до +30

447
#дожди
1
В Липецкой области небольшие дожди и до +30

8-10 августа Липецкая область окажется под влиянием фронтов циклона с запада — пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы и сильный порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 9 августа — 20-22 градуса, что на 2 градуса выше нормы, 10 августа — 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы.

 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем также дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, не исключены порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем она составит от 26 до 28 градусов тепла.

8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 5 градусов тепла.

 

447
#дожди
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкую область ждет короткий перерыв от дождей
#дожди
Липецкую область ждет короткий перерыв от дождей

вчера, 17:29

Погода в Липецке
В Липецкую область возвращается тепло, но дожди остаются
В Липецкую область возвращается тепло, но дожди остаются

05.08.2019 14:19

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью усилятся ветер и дожди
#дождь
5
В Липецкой области ночью усилятся ветер и дожди

04.08.2019 16:52

Погода в Липецке
Циклон не дает дождям уйти из Липецкой области
#дожди
22
Циклон не дает дождям уйти из Липецкой области

03.08.2019 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дождливо и до +22
#дожди
5
В Липецкой области дождливо и до +22

02.08.2019 17:07

Погода в Липецке
Погода медленно пытается вернуться от осенней прохлады к летнему теплу
#потепление
14
Погода медленно пытается вернуться от осенней прохлады к летнему теплу

01.08.2019 16:41

Погода в Липецке