В России
9 минут назад
Ветерана похоронили в пакете
21
Труженицу тыла положили в гроб в мешке для трупов.
Труженицу тыла из Тюмени положили в гроб в черном полиэтиленовом пакете. Долгое время 91-летняя Анна Бусыгина жила в пансионате для ветеранов, а после смерти её тело продержали в морге около недели, не дав другим жителям пансионата нормально попрощаться. Пост об этом был опубликован в соцсетях и вызвал волну возмущений, пишут «Новости Тюмени».
Анна Бусыгина жила в пансионате ветеранов войны и труда как одинокая. Департамент соцразвития области начал служебное расследование для оценки действий руководства дома-интерната. Занялось проверкой и СК Тюмени. После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать, говорится в сообщении СК.
—У Анны Лаврентьевны, к сожалению, не было родственников, а сама она не успела позаботиться об организации своего погребения. Со стороны сотрудников пансионата было сделано всё возможное, чтобы достойно проводить в последний путь Анну Лаврентьевну. Организацией похорон занимались специализированные службы по вопросам похоронного дела. Отмечу, что доступ в морг сторонним лицам не положен, все процедуры с телом относятся к дополнительным услугам и их проводят специалисты, — прокомментировала ситуацию «Тюмени Онлайн» пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына. — Анна Лаврентьевна была похоронена в гробу.
На могиле ветерана обещают установить памятник за счет средств благотворительного счета.
Анна Бусыгина жила в пансионате ветеранов войны и труда как одинокая. Департамент соцразвития области начал служебное расследование для оценки действий руководства дома-интерната. Занялось проверкой и СК Тюмени. После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать, говорится в сообщении СК.
—У Анны Лаврентьевны, к сожалению, не было родственников, а сама она не успела позаботиться об организации своего погребения. Со стороны сотрудников пансионата было сделано всё возможное, чтобы достойно проводить в последний путь Анну Лаврентьевну. Организацией похорон занимались специализированные службы по вопросам похоронного дела. Отмечу, что доступ в морг сторонним лицам не положен, все процедуры с телом относятся к дополнительным услугам и их проводят специалисты, — прокомментировала ситуацию «Тюмени Онлайн» пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына. — Анна Лаврентьевна была похоронена в гробу.
На могиле ветерана обещают установить памятник за счет средств благотворительного счета.
21