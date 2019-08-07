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20 минут назад

Жильцов элитной недвижимости выгнали из квартир

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#сочи #недвижимость
Жильцов элитной недвижимости выгнали из квартир

Суд признал ЖК незаконной постройкой.

Краснодарский краевой суд признал жилой комплекс «Имеретинский парк» в Сочи, в котором уже проживали люди, незаконной постройкой. Юрист Кристина Мелашенко, защищавшая интересы владельцев квартир, рассказала порталу «Мир Новостей», что суд прекратил права на владение недвижимостью всех собственников, даже семей с детьми и тех, кто до сих пор выплачивает ипотеку или потратил на покупку квартиры в жилом комплексе материнский капитал.

Решение о признании дома на Перелетной улице нелегально возведенным было принято еще в декабре 2018-го. Жильцы подали апелляции, но Краснодарский краевой суд на заседании 6 августа отказался их удовлетворить. Здание оказалось вне закона из-за превышения допустимой для Имеретинской низменности высоты.

После решения суда жильцов могут выселить в принудительном порядке, а сам дом отправить под снос. Неясна и судьба мировых соглашений, которые администрация Сочи обещала заключать с застройщиками самостроев, чтобы не сносить уже заселённые дома, цитирует слова правозащитницы RT.
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#сочи #недвижимость

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