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20 минут назад
Жильцов элитной недвижимости выгнали из квартир
Суд признал ЖК незаконной постройкой.
Краснодарский краевой суд признал жилой комплекс «Имеретинский парк» в Сочи, в котором уже проживали люди, незаконной постройкой. Юрист Кристина Мелашенко, защищавшая интересы владельцев квартир, рассказала порталу «Мир Новостей», что суд прекратил права на владение недвижимостью всех собственников, даже семей с детьми и тех, кто до сих пор выплачивает ипотеку или потратил на покупку квартиры в жилом комплексе материнский капитал.
Решение о признании дома на Перелетной улице нелегально возведенным было принято еще в декабре 2018-го. Жильцы подали апелляции, но Краснодарский краевой суд на заседании 6 августа отказался их удовлетворить. Здание оказалось вне закона из-за превышения допустимой для Имеретинской низменности высоты.
После решения суда жильцов могут выселить в принудительном порядке, а сам дом отправить под снос. Неясна и судьба мировых соглашений, которые администрация Сочи обещала заключать с застройщиками самостроев, чтобы не сносить уже заселённые дома, цитирует слова правозащитницы RT.
Решение о признании дома на Перелетной улице нелегально возведенным было принято еще в декабре 2018-го. Жильцы подали апелляции, но Краснодарский краевой суд на заседании 6 августа отказался их удовлетворить. Здание оказалось вне закона из-за превышения допустимой для Имеретинской низменности высоты.
После решения суда жильцов могут выселить в принудительном порядке, а сам дом отправить под снос. Неясна и судьба мировых соглашений, которые администрация Сочи обещала заключать с застройщиками самостроев, чтобы не сносить уже заселённые дома, цитирует слова правозащитницы RT.