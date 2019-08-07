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26 минут назад
Двойник Брэда Питта взорвал соцсети
Мужчина работает строителем в Великобритании.
В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Это 33-летний строитель Натан Мидс, которого с юности сравнивают с американским актером, сообщает Mirror. Британец ежедневно получает десятки сообщений в социальных сетях и старается ответить всем поклонникам. Именно в Интернете он познакомился со своей девушкой, пишет РИА Новости.
Мидс постоянно находится в центре внимания. Каждый так и норовит взять у него автограф или сделать совместный снимок. Но сам он не в восторге от того, что люди признают в нем звезду.
Двойник Питта работает на местную строительную организацию, укладывая асфальт и чиня тротуары, пишет интернет-портал "Дни.ру". В год он зарабатывает 30 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей). Это неплохая зарплата для строителя, однако до своего звездного двойника ему еще очень далеко – состояние Питта оценивается в 247 миллионов фунтов стерлингов (19,5 миллиарда рублей).
Мидс постоянно находится в центре внимания. Каждый так и норовит взять у него автограф или сделать совместный снимок. Но сам он не в восторге от того, что люди признают в нем звезду.
Двойник Питта работает на местную строительную организацию, укладывая асфальт и чиня тротуары, пишет интернет-портал "Дни.ру". В год он зарабатывает 30 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей). Это неплохая зарплата для строителя, однако до своего звездного двойника ему еще очень далеко – состояние Питта оценивается в 247 миллионов фунтов стерлингов (19,5 миллиарда рублей).