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26 минут назад

Двойник Брэда Питта взорвал соцсети

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#двойник #соцсети
Двойник Брэда Питта взорвал соцсети

Мужчина работает строителем в Великобритании.

В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Это 33-летний строитель Натан Мидс, которого с юности сравнивают с американским актером, сообщает Mirror. Британец ежедневно получает десятки сообщений в социальных сетях и старается ответить всем поклонникам. Именно в Интернете он познакомился со своей девушкой, пишет РИА Новости.

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Мидс постоянно находится в центре внимания. Каждый так и норовит взять у него автограф или сделать совместный снимок. Но сам он не в восторге от того, что люди признают в нем звезду.

Двойник Питта работает на местную строительную организацию, укладывая асфальт и чиня тротуары, пишет интернет-портал "Дни.ру". В год он зарабатывает 30 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей). Это неплохая зарплата для строителя, однако до своего звездного двойника ему еще очень далеко – состояние Питта оценивается в 247 миллионов фунтов стерлингов (19,5 миллиарда рублей).
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#двойник #соцсети

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