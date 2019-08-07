В России
33 минуты назад
ЦУМ завалили цветами
Москвичи приносят букеты в память о fashion-директоре Алле Вербер.
Москвичи начали возлагать цветы к входу в ЦУМ в память о скончавшейся fashion-директоре магазина Алле Вербер, сообщают «Известия». Около входа в ЦУМ со стороны Кузнецкого Моста лежит уже много цветов, преимущественно красные розы.
О смерти Аллы Вербер накануне сообщили СМИ, впоследствии эту информацию подтвердили в ЦУМе. Вербер умерла на 62-м году жизни в Италии, на курорте Форте-дей-Марми. Ее госпитализировали с заражением крови, однако израильским врачам в итальянской клинике не удалось спасти бизнес-вуман. Причиной смерти мог стать инфаркт, сообщает РЕН-ТВ. Высказываются версии, что женщине стало плохо после блюда морепродуктов в одном из ресторанов. У нее развился анафилактический шок, который привел к обширному инфаркту.
Алла Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с начала 2000-х годов управляет ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге. Вербер была одной из самых успешных бизнес-леди в России.
О смерти Аллы Вербер накануне сообщили СМИ, впоследствии эту информацию подтвердили в ЦУМе. Вербер умерла на 62-м году жизни в Италии, на курорте Форте-дей-Марми. Ее госпитализировали с заражением крови, однако израильским врачам в итальянской клинике не удалось спасти бизнес-вуман. Причиной смерти мог стать инфаркт, сообщает РЕН-ТВ. Высказываются версии, что женщине стало плохо после блюда морепродуктов в одном из ресторанов. У нее развился анафилактический шок, который привел к обширному инфаркту.
Алла Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с начала 2000-х годов управляет ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге. Вербер была одной из самых успешных бизнес-леди в России.