В России

33 минуты назад

ЦУМ завалили цветами

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#Вербер #цветы
ЦУМ завалили цветами

Москвичи приносят букеты в память о fashion-директоре Алле Вербер.

Москвичи начали возлагать цветы к входу в ЦУМ в память о скончавшейся fashion-директоре магазина Алле Вербер, сообщают «Известия». Около входа в ЦУМ со стороны Кузнецкого Моста лежит уже много цветов, преимущественно красные розы.

О смерти Аллы Вербер накануне сообщили СМИ, впоследствии эту информацию подтвердили в ЦУМе. Вербер умерла на 62-м году жизни в Италии, на курорте Форте-дей-Марми. Ее госпитализировали с заражением крови, однако израильским врачам в итальянской клинике не удалось спасти бизнес-вуман. Причиной смерти мог стать инфаркт, сообщает РЕН-ТВ. Высказываются версии, что женщине стало плохо после блюда морепродуктов в одном из ресторанов. У нее развился анафилактический шок, который привел к обширному инфаркту.

Алла Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с начала 2000-х годов управляет ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге. Вербер была одной из самых успешных бизнес-леди в России.
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#Вербер #цветы

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