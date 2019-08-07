В мире

40 минут назад

Президент пригрозил наркобаронам казнью

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#наркотики #казнь
Президент пригрозил наркобаронам казнью

Глава Филиппин готов отрубать головы преступникам.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов обезглавливать наркобаронов вне зависимости от их национальности и не боится за это попасть в тюрьму, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Manila Bulletin.

Дутерте предупредил, что если поймает членов иностранных преступных синдикатов, то действительно убьет их и сбросит тела в море. При этом он отметил, что не собирается сообщать об этом СМИ, уточняет РЕН-ТВ.

Дутерте начал масштабную кампанию против наркобаронов в начале своего президентского срока — в 2016 году, напоминает RT. Ранее президент Филиппин заявил, что Европейский союз может «отправиться в ад», если не примет объяснений по поводу его действий в борьбе с наркотиками.
87
#наркотики #казнь

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