В мире
40 минут назад
Президент пригрозил наркобаронам казнью
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Глава Филиппин готов отрубать головы преступникам.
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов обезглавливать наркобаронов вне зависимости от их национальности и не боится за это попасть в тюрьму, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Manila Bulletin.
Дутерте предупредил, что если поймает членов иностранных преступных синдикатов, то действительно убьет их и сбросит тела в море. При этом он отметил, что не собирается сообщать об этом СМИ, уточняет РЕН-ТВ.
Дутерте начал масштабную кампанию против наркобаронов в начале своего президентского срока — в 2016 году, напоминает RT. Ранее президент Филиппин заявил, что Европейский союз может «отправиться в ад», если не примет объяснений по поводу его действий в борьбе с наркотиками.
Дутерте предупредил, что если поймает членов иностранных преступных синдикатов, то действительно убьет их и сбросит тела в море. При этом он отметил, что не собирается сообщать об этом СМИ, уточняет РЕН-ТВ.
Дутерте начал масштабную кампанию против наркобаронов в начале своего президентского срока — в 2016 году, напоминает RT. Ранее президент Филиппин заявил, что Европейский союз может «отправиться в ад», если не примет объяснений по поводу его действий в борьбе с наркотиками.
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