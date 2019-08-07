В России
46 минут назад
«Лайки» и репосты начали скрывать
Соцсеть «Вконтакте» решила пойти по пути иностранных платформ.
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по росту и исследованиям соцсети Андрея Законова. Ранее о тестировании аналогичного подхода объявил Instagram.
Андрей Законов уточнил, что если раньше лайки воспринимали как возможность коммуникации между автором и читателем, то сейчас по их количеству стали оценивать качество опубликованного контента. В социальной сети изучат метрики и обратную связь от пользователей и будут делать выводы на их основании, добавил Законов.
Ранее такую функцию начал тестировать Instagram в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. С помощью этой меры компания хочет остановить погоню за лайками и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети, напоминают «Ведомости».
Андрей Законов уточнил, что если раньше лайки воспринимали как возможность коммуникации между автором и читателем, то сейчас по их количеству стали оценивать качество опубликованного контента. В социальной сети изучат метрики и обратную связь от пользователей и будут делать выводы на их основании, добавил Законов.
Ранее такую функцию начал тестировать Instagram в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. С помощью этой меры компания хочет остановить погоню за лайками и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети, напоминают «Ведомости».