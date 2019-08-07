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53 минуты назад
Крымская дача Брежнева ушла за 1,2 млрд рублей
Недвижимость под Ялтой раньше принадлежала генсеку.
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила в среду журналистам министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина. «Глициния» была внесена в план приватизации госимущества на этот год. Недвижимость приобрела российская компания. Название организации Анна Анюхина уточнять не стала.
С 2014 года, момента возвращения Крыма в состав России, президентская госдача №1 при Украине перешла в ведение Федеральной службы охраны. В 2016 году дача Брежнева была передана в управление «Распорядительной дирекции имущества Республики Крым».
Госдачу "Глициния" в поселке Нижняя Ореанда построили в 1955 году, напоминает РИА Новости. С 1956 по 1989 годы здесь отдыхали руководители СССР, включая Никиту Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Михаила Горбачева. Так, летом 1974 года в "Глицинии" прошли переговоры между Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном. Сейчас она преобразована в пансионат, на территории которого расположен садово-парковый ансамбль площадью 27 га и собственный 700-метровый пляж.
С 2014 года, момента возвращения Крыма в состав России, президентская госдача №1 при Украине перешла в ведение Федеральной службы охраны. В 2016 году дача Брежнева была передана в управление «Распорядительной дирекции имущества Республики Крым».
Госдачу "Глициния" в поселке Нижняя Ореанда построили в 1955 году, напоминает РИА Новости. С 1956 по 1989 годы здесь отдыхали руководители СССР, включая Никиту Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Михаила Горбачева. Так, летом 1974 года в "Глицинии" прошли переговоры между Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном. Сейчас она преобразована в пансионат, на территории которого расположен садово-парковый ансамбль площадью 27 га и собственный 700-метровый пляж.