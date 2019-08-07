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Киллер признался в убийстве Михаила Круга

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#киллер #михаил круг
Киллер признался в убийстве Михаила Круга

Убийцу шансонье убили более 15 лет назад.

В доме убитого в 2002 году певца Михаила Круга в Твери провели следственный эксперимент. Как сообщает издание «Tverigrad», на месте преступления в убийстве Михаила Круга признался Александр Агеев — киллер банды «Волков» Александра Агеева, отбывающий пожизненное наказание за преступления, свершенные в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х.

«Не исключено, что Агеев, которому больше нечего терять на пожизненном сроке, сам сознался оперативникам в своем участии в убийстве. Возобновленные следственные действия позволили ему на время покинуть колонию особого режима и находиться в более комфортных условиях СИЗО», пишет тверской новостной сайт.

Вместе с Агеевым в коттедже Круга был его подельник Дмитрий Веселов. Помимо Агеева, в Тверь привезли лидера боевого крыла банды «Волков» Александра Осипова. Он фигурирует в деле об убийстве Круга как человек, застреливший Дмитрия Веселова.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в поселке Мамулино под Тверью. В коттедже тогда находились его супруга, дети и теща. Преступники поднялись на третий этаж и стали избивать тещу Круга. Михаил и его жена сбежались на крик, тогда бандиты открыли огонь и застрелили певца.Исполнители и возможные заказчики убийства не были названы до сих пор.
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#киллер #михаил круг

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