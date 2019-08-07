В России
12 минут назад
25% детей растут в России в нищете
Четверть несовершеннолетних живут за чертой бедности.
В России 26% детей живут за чертой бедности. Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране - всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения. При этом в многодетных семьях ситуация еще хуже, сообщает «Газета» со ссылкой на данные Росстата. Самый высокий процент бедности — среди детей, которые живут в многодетных семьях, — 52,2 %.
- детская бедность формирует так называемую ловушку нищеты. Когда дети растут в условиях дефицита, они не получают достойное образование, полноценное медицинское обслуживание и другие услуги. Следовательно, в будущем они могут стать аутсайдерами на рынке труда, - отметила в разговоре с «Лентой» директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева.
Отмечается, что особенно остро проблема бедности семей с детьми стоит в сельской местности, где по итогам 2017 года 45% детей растут в малоимущих семьях.
Согласно исследованию, уровень бедности среди детей в два раза выше среднего показателя бедности по стране. Доля растущих в малоимущих семьях детей резко увеличилась в 2015 году и достигла 27,4%, после чего этот показатель постепенно снизился за два года на 1,4%, дополняет «Новая газета».
- детская бедность формирует так называемую ловушку нищеты. Когда дети растут в условиях дефицита, они не получают достойное образование, полноценное медицинское обслуживание и другие услуги. Следовательно, в будущем они могут стать аутсайдерами на рынке труда, - отметила в разговоре с «Лентой» директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева.
Отмечается, что особенно остро проблема бедности семей с детьми стоит в сельской местности, где по итогам 2017 года 45% детей растут в малоимущих семьях.
Согласно исследованию, уровень бедности среди детей в два раза выше среднего показателя бедности по стране. Доля растущих в малоимущих семьях детей резко увеличилась в 2015 году и достигла 27,4%, после чего этот показатель постепенно снизился за два года на 1,4%, дополняет «Новая газета».