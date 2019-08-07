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19 минут назад
Зеленский позвонил Путину
Президенты стран во второй раз связались по телефону.
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Главы двух стран обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Президент России Владимир Путин в разговоре с позвонившим ему украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов, акцентирует внимание «Интерфакс». Кроме того, Путин заявил Зеленскому о важности реализации минских договоренностей, в том числе в вопросе предоставления самопровозглашенным республикам особого статуса. Он отметил необходимость диалога между сторонами, пишет РБК. Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.
Это второй телефонный разговор между лидерами двух стран с момента избрания Зеленского президентом Украины. Первый состоялся 11 июля также по инициативе украинской стороны.
Главы двух стран обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Президент России Владимир Путин в разговоре с позвонившим ему украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов, акцентирует внимание «Интерфакс». Кроме того, Путин заявил Зеленскому о важности реализации минских договоренностей, в том числе в вопросе предоставления самопровозглашенным республикам особого статуса. Он отметил необходимость диалога между сторонами, пишет РБК. Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.
Это второй телефонный разговор между лидерами двух стран с момента избрания Зеленского президентом Украины. Первый состоялся 11 июля также по инициативе украинской стороны.