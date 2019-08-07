Происшествия

46 минут назад

Липчанка обманула офис микрозаймов и попалась

5 435
#мошенничество
Липчанка обманула офис микрозаймов и попалась

Из-за 7 500 рублей ее будут судить по обвинению в мошенничестве.

6 августа в полицию обратился юрист микрофинансовой компании с заявлением о мошенничестве: одна из заемщиц причинила банку ущерб на общую сумму 7 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские задержали 30-летнюю липчанку. Она призналась, что получила кредитную карту с лимитом 7 500 рублей, предоставив банку ложные сведения о себе. Кредит женщина возвращать не собиралась. 

Отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».
5 435
#мошенничество

Комментарии (5)

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Денис Плохов

2 минуты назад
Прямо по моей схеме! Ну меня правда еще и отпетушили когда приставы поймалиЮ ну ничего! Я уже привык
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Бывалый

16 минут назад
?????, да я не против, тем более что банк этот-не мой. По квалификации нашего ВРИО я лузер, у меня вообще ни одного банка нет.
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?????

28 минут назад
Бывалый, вот банкам и микрозаймам дурить можно, а их почему-то нет?
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Бывалый

31 минуту назад
Это не преступление, все женщины, рассказывая о себе, немножечко привирают, начиная с возраста. Понять, простить, и отпустить.
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Лихие 2010-тые

31 минуту назад
Корзинка из магнита, 7,5 т. р., что дальше - батон хлеба?
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