Липчанка обманула офис микрозаймов и попалась

Из-за 7 500 рублей ее будут судить по обвинению в мошенничестве.

6 августа в полицию обратился юрист микрофинансовой компании с заявлением о мошенничестве: одна из заемщиц причинила банку ущерб на общую сумму 7 500 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские задержали 30-летнюю липчанку. Она призналась, что получила кредитную карту с лимитом 7 500 рублей, предоставив банку ложные сведения о себе. Кредит женщина возвращать не собиралась.



Отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

