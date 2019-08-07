В районе кольца Трубного завода отключился светофор

Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц Гагарина, Московской и Циолковского отключился светофор. Здесь моментально образовалась пробка.



Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, причину отключения светофорного объекта уже устраняют сотрудники АО «ЛГЭК».



Предположительно работы продлятся до 18:00. Водителей и пешеходов призывают быть внимательнее при движении по данному участку.



