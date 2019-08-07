Общество

54 минуты назад

В районе кольца Трубного завода отключился светофор

1 412
#светофор
2
В районе кольца Трубного завода отключился светофор
Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц Гагарина, Московской и Циолковского отключился светофор. Здесь моментально образовалась пробка.

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, причину отключения светофорного объекта уже устраняют сотрудники АО «ЛГЭК».

Предположительно работы продлятся до 18:00. Водителей и пешеходов призывают быть внимательнее при движении по данному участку.  

1 412
#светофор
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Знаки там есть

39 минут назад
хотя для водятлов это ни о чём.
ответить

Еще в рубрике

Лучшим архитектурным проектом области признан жилой комплекс в 29-м микрорайоне
#конкурс
1
Лучшим архитектурным проектом области признан жилой комплекс в 29-м микрорайоне

31 минуту назад

Общество
Спортивный сквер будет интересен взрослым и детям
#сквер #тендер
8
Спортивный сквер будет интересен взрослым и детям

сегодня, 10:55

Общество
В Липецке планируется создание музея штурмовой и истребительной авиации
#музей #авиация
63
В Липецке планируется создание музея штурмовой и истребительной авиации

сегодня, 10:28

Общество
Поддельный «Adidas» дорого обошелся хозяину магазина
#контрафакт #торговля #штраф
17
Поддельный «Adidas» дорого обошелся хозяину магазина

сегодня, 10:21

Общество
Американская «звезда» выступит в липецком поселке
#день района
34
Американская «звезда» выступит в липецком поселке

сегодня, 09:43

Общество
«Вторичка» в Липецкой области подорожала на 3,7%
#жилье
13
«Вторичка» в Липецкой области подорожала на 3,7%

вчера, 17:35

Общество