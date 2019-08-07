Происшествия
сегодня, 11:36
Под Липецком «ГАЗель» столкнулась с внедорожником и разбилась об отбойник
Сегодня под Липецком на трассе «Орел-Тамбов» в районе лебедянского виадука произошло ДТП с участием «ГАЗели» и внедорожника «SsangYong».
Как сообщили GOROD48 очевидцы аварии, после столкновения «ГАЗель» отлетела на отбойник. От удара у нее оторвалось колесо. При этом, ДТП обошлось без пострадавших.
Как сообщили GOROD48 очевидцы аварии, после столкновения «ГАЗель» отлетела на отбойник. От удара у нее оторвалось колесо. При этом, ДТП обошлось без пострадавших.
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