Под Липецком «ГАЗель» столкнулась с внедорожником и разбилась об отбойник

Сегодня под Липецком на трассе «Орел-Тамбов» в районе лебедянского виадука произошло ДТП с участием «ГАЗели» и внедорожника «SsangYong».



Как сообщили GOROD48 очевидцы аварии, после столкновения «ГАЗель» отлетела на отбойник. От удара у нее оторвалось колесо. При этом, ДТП обошлось без пострадавших.





