Общество
33 минуты назад
Спортивный сквер будет интересен взрослым и детям
Площадку для игр и отдыха создадут в селе Гнилуша.
Администрация села Гнилуша Задонского района провела тендер на строительство спортивного сквера. На конкурс была подана всего одна заявка, поэтому тендер без борьбы достался елецкой компании. За сквер заплатят 3 643 380 рублей из бюджетов села и области.
Предполагается, что в сквере на улице Ленина в Гнилуше уложит покрытие, оборудуют большую баскетбольную площадку, обнесенной сеткой. Там можно будет играть в мини-футбол и волейбол. Рядом с игровой зоной появится тренажерный комплекс и две площадки для детей. Вокруг — озеленение.
Гарантия на работы составит 5 лет.
Фото: аукционная документация
Предполагается, что в сквере на улице Ленина в Гнилуше уложит покрытие, оборудуют большую баскетбольную площадку, обнесенной сеткой. Там можно будет играть в мини-футбол и волейбол. Рядом с игровой зоной появится тренажерный комплекс и две площадки для детей. Вокруг — озеленение.
Гарантия на работы составит 5 лет.
Фото: аукционная документация
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