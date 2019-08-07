Общество

33 минуты назад

Спортивный сквер будет интересен взрослым и детям

3 548
#сквер #тендер
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Спортивный сквер будет интересен взрослым и детям

Площадку для игр и отдыха создадут в селе Гнилуша.

Администрация села Гнилуша Задонского района провела тендер на строительство спортивного сквера. На конкурс была подана всего одна заявка, поэтому тендер без борьбы достался елецкой компании. За сквер заплатят 3 643 380 рублей из бюджетов села и области.

Предполагается, что в сквере на улице Ленина в Гнилуше уложит покрытие, оборудуют большую баскетбольную площадку, обнесенной сеткой. Там можно будет играть в мини-футбол и волейбол. Рядом с игровой зоной появится тренажерный комплекс и две площадки для детей. Вокруг — озеленение.

Гарантия на работы составит 5 лет.

Фото: аукционная документация
3 548
#сквер #тендер
2

Комментарии (3)

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гость

26 минут назад
. За сквер заплатят 3 643 380 рублей из бюджетов села и области. Двор в Сырском Руднике (который засыплют песком) попал в эту партию. Его облагородят на 2 млн рублей. Даа , золотой песочек видать в Сырском !
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СПРОСИТЕ

27 минут назад
Когда в Сселках закончится строительство Д.К. и казино.Ждем с нетерпением.
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12345

32 минуты назад
кому так играть!? в городе строить начните
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