Спортивный сквер будет интересен взрослым и детям

Площадку для игр и отдыха создадут в селе Гнилуша.

Администрация села Гнилуша Задонского района провела тендер на строительство спортивного сквера. На конкурс была подана всего одна заявка, поэтому тендер без борьбы достался елецкой компании. За сквер заплатят 3 643 380 рублей из бюджетов села и области.



Предполагается, что в сквере на улице Ленина в Гнилуше уложит покрытие, оборудуют большую баскетбольную площадку, обнесенной сеткой. Там можно будет играть в мини-футбол и волейбол. Рядом с игровой зоной появится тренажерный комплекс и две площадки для детей. Вокруг — озеленение.



Гарантия на работы составит 5 лет.



Фото: аукционная документация