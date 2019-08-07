Поддельный «Adidas» дорого обошелся хозяину магазина

Спортивные костюмы были признаны контрафактом.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 50 000 рублей на хозяина магазина на улице Радиотехнической в Ельце. В магазине 36-летнего уроженца Таджикистана нашли контрафактную одежду.



Как указано в материалах суда, причиной для взыскания стали итоги прокурорской проверки, проведенной в мае этого года. На прилавках были обнаружены товары под лейблом «Adidas»: спортивные костюмы, сланцы и кроссовки. Эти товары конфисковали и отправили на экспертизу. Одновременно прокуроры связались с обладателем товарного знака. Было выяснено, что елецкий магазин не имеет права торговать одеждой и обувью от «Adidas». Вместе с этим, экспертиза установила, что одежда и обувь контрафактные. На владельца магазина возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого лейбла.



Суд признал факт правонарушения доказанным. Помимо 50 000 рублей, предпринимателю придется проститься с конфискованным товаром — его уничтожат.