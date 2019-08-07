Общество

сегодня, 10:21

Поддельный «Adidas» дорого обошелся хозяину магазина

6 541
#контрафакт #торговля #штраф
Поддельный «Adidas» дорого обошелся хозяину магазина

Спортивные костюмы были признаны контрафактом.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 50 000 рублей на хозяина магазина на улице Радиотехнической в Ельце. В магазине 36-летнего уроженца Таджикистана нашли контрафактную одежду.

Как указано в материалах суда, причиной для взыскания стали итоги прокурорской проверки, проведенной в мае этого года. На прилавках были обнаружены товары под лейблом «Adidas»: спортивные костюмы, сланцы и кроссовки. Эти товары конфисковали и отправили на экспертизу. Одновременно прокуроры связались с обладателем товарного знака. Было выяснено, что елецкий магазин не имеет права торговать одеждой и обувью от «Adidas». Вместе с этим, экспертиза установила, что одежда и обувь контрафактные. На владельца магазина возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого лейбла.

Суд признал факт правонарушения доказанным. Помимо 50 000 рублей, предпринимателю придется проститься с конфискованным товаром — его уничтожат.
6 541
#контрафакт #торговля #штраф

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дарья

8 минут назад
Этот хоть налоги платил,а уличные торговцы этим же торгует и налогов не платят
ответить

111

21 минуту назад
Да везде одним и тем же торгуют.Мало предложил наверное..
ответить

Город

49 минут назад
Смешно. Петровский рынок...весь товар такой
ответить

ВО КАК

49 минут назад
А у нас на Соколе все контрофакт.
ответить

Бывалый

59 минут назад
Ему ампутировали половину туловища? Жёстковато как-то...
ответить

Зато на улице

сегодня, 10:27
продаётся с машин всё отлично и недорого.
ответить

Еще в рубрике

Спортивный сквер будет интересен взрослым и детям
#сквер #тендер
3
Спортивный сквер будет интересен взрослым и детям

34 минуты назад

Общество
В Липецке планируется создание музея штурмовой и истребительной авиации
#музей #авиация
20
В Липецке планируется создание музея штурмовой и истребительной авиации

сегодня, 10:28

Общество
Американская «звезда» выступит в липецком поселке
#день района
31
Американская «звезда» выступит в липецком поселке

сегодня, 09:43

Общество
«Вторичка» в Липецкой области подорожала на 3,7%
#жилье
13
«Вторичка» в Липецкой области подорожала на 3,7%

вчера, 17:35

Общество
«Если в каждый двор класть резину, она будет золотая!»
#благоустройство #ремонт дворов
47
«Если в каждый двор класть резину, она будет золотая!»

вчера, 16:28

Общество
В обороне крепости Осовец участвовали липчане, усманцы, долгоруковцы и задонцы
#Осовец #атака мертвецов
38
В обороне крепости Осовец участвовали липчане, усманцы, долгоруковцы и задонцы

вчера, 15:09

Общество