Культура

сегодня, 10:06

В Липецке пройдет фестиваль корейской культуры

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#фестиваль #Городище

На Городище выступят кавер-команды и соло-исполнители.

24 августа на общественном пространстве Городище пройдет фестиваль корейской культуры «Arirang» (6+). Фестиваль проводит ДК «Рудничный» при поддержке городского департамента культуры и туризма и мэрии Липецка.

В программе «Arirang», который откроется 24 августа в 15.00, ярмарка и корейские игры, концерт мастер-классы по корейским танцам и корейскому языку, показ художественного фильма. 

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Организаторы фестиваля обещают, что гости «Arirang» смогут окунуться в историю и современность Южной Кореи. Помимо этого, липчанам готовят конкурсы с призами, выступления кавер-команд и соло-исполнителей.

Фото: pinimg.com
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#фестиваль #Городище

Комментарии (3)

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дог шоу

сегодня, 10:21
хорошо, много беспризорных по городу бегает
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Бывалый

сегодня, 10:14
Всех собак сожрут.
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Animal planet

сегодня, 10:13
Готовьте собак,россиянИ!:)))
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