В Липецке пройдет фестиваль корейской культуры

На Городище выступят кавер-команды и соло-исполнители.

24 августа на общественном пространстве Городище пройдет фестиваль корейской культуры «Arirang» (6+). Фестиваль проводит ДК «Рудничный» при поддержке городского департамента культуры и туризма и мэрии Липецка.В программе «Arirang», который откроется 24 августа в 15.00, ярмарка и корейские игры, концерт мастер-классы по корейским танцам и корейскому языку, показ художественного фильма.Организаторы фестиваля обещают, что гости «Arirang» смогут окунуться в историю и современность Южной Кореи. Помимо этого, липчанам готовят конкурсы с призами, выступления кавер-команд и соло-исполнителей.Фото: pinimg.com