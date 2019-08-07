Культура
сегодня, 10:06
В Липецке пройдет фестиваль корейской культуры
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На Городище выступят кавер-команды и соло-исполнители.
24 августа на общественном пространстве Городище пройдет фестиваль корейской культуры «Arirang» (6+). Фестиваль проводит ДК «Рудничный» при поддержке городского департамента культуры и туризма и мэрии Липецка.
В программе «Arirang», который откроется 24 августа в 15.00, ярмарка и корейские игры, концерт мастер-классы по корейским танцам и корейскому языку, показ художественного фильма.
Организаторы фестиваля обещают, что гости «Arirang» смогут окунуться в историю и современность Южной Кореи. Помимо этого, липчанам готовят конкурсы с призами, выступления кавер-команд и соло-исполнителей.
Фото: pinimg.com
В программе «Arirang», который откроется 24 августа в 15.00, ярмарка и корейские игры, концерт мастер-классы по корейским танцам и корейскому языку, показ художественного фильма.
Организаторы фестиваля обещают, что гости «Arirang» смогут окунуться в историю и современность Южной Кореи. Помимо этого, липчанам готовят конкурсы с призами, выступления кавер-команд и соло-исполнителей.
Фото: pinimg.com
3 319
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