Американская «звезда» выступит в липецком поселке

На празднование Дня района в Добринку пригласили бывшего солиста группы «Bad Boys Blue».

Американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы «Bad Boys Blue» Кевин МакКой 17 августа выступит в Липецкой области. Как сообщает администрация Добринского района, старт шоу американца запланирован на 21:00. Он выступит на площади Ленина в поселке Добринка. Там 17 августа будет праздноваться День Добринского района.



Кевин МакКой был солистом группы «Bad Boys Blue» в 2000 — 2003 годах. Последние 10 лет 48-летний американец сотрудничает с российским продюсером и дает концерты в разных странах СНГ. За последние несколько лет МакКой выступил в Волгограде, Томске и Москве. Теперь исполнителя ждут в Добринке.



Празднование Дня Добринского района стартует в 10 утра 17 августа на Октябрьской улице. Там пройдут соревнования по стритболу (6+). Тем временем на стадионе Парка молодежи начнется открытый турнир по миди-футболу среди ветеранов. В полдень в Центре культуры выступят артисты государственного академического ансамбля песни и танца «Казаки России». Открытие районной Доски Почета на улице Горького запланировано на 17 часов.



Тем временем на танцплощадке на площади Ленина будет работать «Детский городок». С 17 до 19 часов там будет проходить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, маленьких участников праздника будут развлекать аниматоры.



В 17:30 по площади Ленина пройдет парад хлеборобов. Следом начнется театрализованный пролог «Слава Добринскому караваю», а потом на сцену поднимутся руководители района и области. Торжественная часть продолжится концертом творческих коллективов района. Рядом будет работать ярмарка «Добринка — край хлебный».



В 20 часов на праздничную сцену поднимутся артисты из Липецка (16+), в 21 час - экс-солист группы «Bad Boys Blue». В 22 часа планируют запустить праздничный салют, а в 22:10 - Fire show (огненное шоу). Празднование Дня района завершится дискотекой от DJ Артура Крузо.



Фото: instagram.com/kevin.mccoy/