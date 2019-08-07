Общество

15 минут назад

Американская «звезда» выступит в липецком поселке

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#день района
Американская «звезда» выступит в липецком поселке

На празднование Дня района в Добринку пригласили бывшего солиста группы «Bad Boys Blue».

Американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы «Bad Boys Blue» Кевин МакКой 17 августа выступит в Липецкой области. Как сообщает администрация Добринского района, старт шоу американца запланирован на 21:00. Он выступит на площади Ленина в поселке Добринка. Там 17 августа будет праздноваться День Добринского района.

Кевин МакКой был солистом группы «Bad Boys Blue» в 2000 — 2003 годах. Последние 10 лет 48-летний американец сотрудничает с российским продюсером и дает концерты в разных странах СНГ. За последние несколько лет МакКой выступил в Волгограде, Томске и Москве. Теперь исполнителя ждут в Добринке.

Празднование Дня Добринского района стартует в 10 утра 17 августа на Октябрьской улице. Там пройдут соревнования по стритболу (6+). Тем временем на стадионе Парка молодежи начнется открытый турнир по миди-футболу среди ветеранов. В полдень в Центре культуры выступят артисты государственного академического ансамбля песни и танца «Казаки России». Открытие районной Доски Почета на улице Горького запланировано на 17 часов.

Тем временем на танцплощадке на площади Ленина будет работать «Детский городок». С 17 до 19 часов там будет проходить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, маленьких участников праздника будут развлекать аниматоры.

В 17:30 по площади Ленина пройдет парад хлеборобов. Следом начнется театрализованный пролог «Слава Добринскому караваю», а потом на сцену поднимутся руководители района и области. Торжественная часть продолжится концертом творческих коллективов района. Рядом будет работать ярмарка «Добринка — край хлебный».

В 20 часов на праздничную сцену поднимутся артисты из Липецка (16+), в 21 час - экс-солист группы «Bad Boys Blue». В 22 часа планируют запустить праздничный салют, а в 22:10 - Fire show (огненное шоу). Празднование Дня района завершится дискотекой от DJ Артура Крузо.

Фото: instagram.com/kevin.mccoy/
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#день района

Комментарии (3)

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Бывалый

6 минут назад
Что с пальчиком, не сгибается?
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э

8 минут назад
че проктолог негритос,че так палец растопырил?
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Путин

8 минут назад
Тебе только и осталось ....,жопу негра показывать, чтоб тебя не вышвырнули от власти !, Вот негр, как раз в масть, вот точно в масть !, Путин ты президент !, Говно ты !
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