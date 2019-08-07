Липчанка обманула службу занятости

Женщина безосновательно получала пособие по безработице.

Мировой судья СУ № 15 Советского района Липецка вынесла приговор жительнице Липецка, уличенной в обмане службы занятости. Женщина, не имея на то законных оснований, более полугода получала пособие по безработице. Ее действия были квалифицированы как мошенничество.



Липчанка в суде призналась в том, что совершила мошенничество при получении выплат. В конце августа 2017 года женщина обратилась в Центр по работе с населением Советского округа Липецка для того, чтобы устроиться на работу. Ее признали безработной и назначили женщине ежемесячное пособие. Но уже осенью женщина открыла свой бизнес. О том, что у нее появилась работа, липчанка в службу занятости сообщать не стала и продолжила получать пособие. Когда обман вскрылся, женщина уже успела незаконно получить 31 850 рублей. Потерпевшей стороной по делу было признано ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения».



Суд признал женщину виновной в мошенничестве и наказал ее 160 часами исправительных работ. Липчанка уже возместила часть причиненного преступлением ущерба.