Происшествия

34 минуты назад

Липчанка обманула службу занятости

5 639
#мошенничество #пособие
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Липчанка обманула службу занятости

Женщина безосновательно получала пособие по безработице.

Мировой судья СУ № 15 Советского района Липецка вынесла приговор жительнице Липецка, уличенной в обмане службы занятости. Женщина, не имея на то законных оснований, более полугода получала пособие по безработице. Ее действия были квалифицированы как мошенничество.

Липчанка в суде призналась в том, что совершила мошенничество при получении выплат. В конце августа 2017 года женщина обратилась в Центр по работе с населением Советского округа Липецка для того, чтобы устроиться на работу. Ее признали безработной и назначили женщине ежемесячное пособие. Но уже осенью женщина открыла свой бизнес. О том, что у нее появилась работа, липчанка в службу занятости сообщать не стала и продолжила получать пособие. Когда обман вскрылся, женщина уже успела незаконно получить 31 850 рублей. Потерпевшей стороной по делу было признано ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения».

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и наказал ее 160 часами исправительных работ. Липчанка уже возместила часть причиненного преступлением ущерба.
5 639
#мошенничество #пособие
1

Комментарии (5)

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6 минут назад
какая хитрая су....а
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Ёкономист

8 минут назад
У государства нет денег, кроме наших, вот они и ведут себя, как сосед, постоянно одалживающий до получки. Им просто не хватает. Бабла, мозгов и знаний. Особенно бабла, поэтому блябля.
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Бывалый

23 минуты назад
Сколько у государства не кради, своего всё равно не возместишь.
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Милая Оксана

25 минут назад
За эти копейки? И какой же у неё бизнес? Торговля носками? Это бизнес?
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Шарик

27 минут назад
интересно, что за бизнес, может она своими огурцами торговала или пошивала на дому, это что бизнес или работа?
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