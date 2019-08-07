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Двух 16-летних девушек сбили под Липецком

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#авария #ДТП
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Двух 16-летних девушек сбили под Липецком

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 августа в Задонском районе на трассе Орел – Тамбов 64-летний водитель «Лады-Ларгус» допустил наезд на стоящий грузовик. С травмами его госпитализировали.

В Чаплыгине на улице Горького 59-летний водитель «Фольксвагена» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «БМВ». В результате аварии водитель первой иномарки госпитализирован с травмой.

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В селе Синявка Грязинского района на улице Заречной 34-летний водитель «ВАЗ-21099» сбил двух шестнадцатилетних девушек. С травмами их госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1556 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1225 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП
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