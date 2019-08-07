Полицейские раскрыли кражу быка

2 августа в деревне Сапрон Воловского района с пастбища украли быка принадлежащего 56-летней женщине. Позже тушу животного нашли в лесополосе - вор вырезал только заднюю часть.



- В результате оперативных мероприятий по подозрению в краже задержан 61-летний житель Липецкого района, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").