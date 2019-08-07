Происшествия

сегодня, 08:37

Полицейские раскрыли кражу быка

9 674
#кража
Полицейские раскрыли кражу быка
2 августа в деревне Сапрон Воловского района с пастбища украли быка принадлежащего 56-летней женщине. Позже тушу животного нашли в лесополосе - вор вырезал только заднюю часть.

- В результате оперативных мероприятий по подозрению в краже задержан 61-летний житель Липецкого района, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").
9 674
#кража

Комментарии (9)

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666

20 секунд назад
крадуна этого надо под быка с надрочиным подсунуть.
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Animal planet

26 минут назад
А я с этим покойным бычком сношался, ложился под него, а он как всадит мне по самые яйца,. кайф.
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Лентач Липецк ищи в ВК

34 минуты назад
Сегодняшний эксклюзив будет в группе, вступай)
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23

40 минут назад
Вот так просто зарезать. Слов нет.. изверг. Чтоб анус этого быка тебе снился до конца дней твоих никчемных старый черт.
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Бывалый

44 минуты назад
Это не маниакальная жестокость, а банальное желание пожрать. Интересно, какая у дедули пенсия, что он начал скотину чужую воровать, будулай хренов?
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..

45 минут назад
...Во как жрать хотел червь старый. Аж зад вырезал. Поди фалос быка к себе пришил.
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этому козлу

46 минут назад
Нужно вырезать не только заднюю часть , но и переднюю вместе с яйцами. Урод. Нужно его строго наказать . За кражу ,за жестокое убийство.
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Animal planet

58 минут назад
Да,это вам не собачку пинать. Тут маниакальная жестокость,кровь,расчлененка! Жуть. Но почему молчат люди?
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Animal planet

сегодня, 08:55
Какая жестокость! Что скажет общественность? :)))
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