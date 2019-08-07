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В Данковском районе подожгли 200 гектаров стерни

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#пожар
В Данковском районе подожгли 200 гектаров стерни

6 августа в села Щегловка Данковского района горела стерня на площади 200 гектаров.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожарно-спасательных подразделений обнаружили, что горят пожнивные остатки. Сотрудниками государственного пожарного надзора уже привлекли к административной ответственности должностное лицо. Также проводится проверка, направленная на установление причинно-следственных связей происшедшего и других виновных лиц.

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- Несмотря на то, что постановлением администрации Липецкой области на территории региона введен особый противопожарный режим и установлен запрет на разведение костров, несознательные граждане продолжают нарушать требования пожарной безопасность, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Потушить траву, когда она разгорится не так просто, как кажется. Последствиями часто становится уничтожение жилых домов (часто не одного), хозяйственных построек и др. Особенно губителен огонь для жителей отдаленных деревень. Конкретно в этом случае существовала угроза распространения огня на соседнее поле, которое не было опахано.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период введения особого противопожарного режима штрафы увеличиваются более чем в 2 раза. Физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 4 тысяч рублей, должностное – до 30 тысяч рублей, а на юридическое лицо в размере до 400 тысяч рублей.

В отдельных случаях нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

Также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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#пожар

Комментарии (7)

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Бабка

2 минуты назад
Прохожий, ты головой ударился, милок
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Прохожий

35 минут назад
Жаль, что тебя за зад ещё ФСБ не взяла, а надо бы. Живёте под мирным небом благодаря Путину.
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А дома

53 минуты назад
Animal planet, Ждали россияне, когда остынут кирпичи !,Путин, гори ты синим огнём.
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Animal planet

57 минут назад
Как бы сейчас сказала вата:- А вот при Сталине бы.....:))))
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Animal planet

58 минут назад
Жаль, Москва по ком звонят твои колокола? Москва по чем твои злотые купола?:))))))
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данковчанин

59 минут назад
Так сумма штрафа и не названа.
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Жаль

сегодня, 07:03
Что огонь до Москвы не дошел, вот бы Москва сгорел вместе с Путиным !.
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