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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: животная жестокость, японское кафе и чудо-наука

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: животная жестокость, японское кафе и чудо-наука

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 6 августа.

Осталось ли в липчанах что-то человечное? Этим вопросом сегодня задались те, кто комментировал две новости, связанные с жестокостью по отношению к животным. Сейчас полиция Липецкого района проводит проверку происшествия в селе Боринское. Там местный житель  скинул дворняжку Симу, любимицу двора, из окна третьего этажа, а потом забил ее ногами. Кроме того, прокурор Добринского района оправил дело об аналогичном преступлении в суд. Житель Липецкой области, будучи пьяным, на глазах своих малолетних детей жестоко избил сидевшую на цепи собаку. Животное от полученных травм погибло.

Тем временем санитарные врачи нашли очередное нарушение в работе предприятий общепита. Советский районный на 60 суток приостановил работу островка японской кухни «Суши в дом», расположенного на фуд-корте ТРЦ «Москва». Проверка была инициирована из-за заявлений липчан, покупавших еду в кафе.

В топе по обсуждениям – тема медицины. Территориальное управление Росздравнадзора по Липецкой области опубликовало отчет регионального управления здравоохранения о том, как оказывается онкологическая помощь липчанам. В документе раскрыты целевые показатели борьбы с раком и основные статистические данные по онкологии. В период с 2008 по 2018 годы заболеваемость раком в Липецкой области выросла с 404 до 471 случая на 100 000 населения. И эта динамика значительно опережает статистику по Центральному Федеральному округу и России.

Не менее активно читатели комментируют репортаж из липецкого «Сколково». Оказывается, там успехи науки измеряют в… квадратных метрах! «Представьте такую картину. У Илона Маска его инвесторы спрашивают: как там наш электрокар, на который мы сбросились? А он отвечает: «Да сдался вам этот электромобиль! Посмотрите, какой цех из сэндвич-панелей я забабахал!» Интересно, что после этого было бы с Илоном Маском? Конечно, ему бы дали пинка под зад! Аналогично развивается ситуация с липецким «Сколково», с МБУ «Технопарк-Липецк». Там недавно уволили шестого директора этой особой экономической зоны технико-внедренческого типа за темпы освоения бюджетных средств и назначили нового».
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#вечёрка

Комментарии (2)

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Пенсионер

16 минут назад
Нашли тему собак ! Сегодня на общественном телевидение 98% россиян проголосовала за падение экономики . Все жалуются на отсутствие денег и низкой покупательной способности отсутствия работы. Вот что главное что правительство и президент откровенно нам лгут . У нас просто нет экономики и с 2012 года нет выборов одна профанация и диктатура воров власти.
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Такое ощущение

сегодня, 20:24
что после Советской Власти по многим показателям катимся назад в предыдущий век.
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