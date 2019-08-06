Происшествия

35 минут назад

Ловкач наживается на липецких кассирах

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#обман #магазин #мошенничество

Мужчина прячет сдачу и строит из себя обсчитанного покупателя.

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В редакцию GOROD48 обратилась администрация торговой сети «Сытый батька»: в их магазины стал наведываться мошенник. Мужчина примерно 30-им лет обманывает кассиров при получении сдачи.

- Нам известно о пяти эпизодах обмана. Первые три случая произошли примерно три месяца назад, потом наступило затишье, и вот, он снова вернулся. Мужчина совершает покупку на небольшую сумму, дает кассиру купюру в 1 000 рублей, получая сдачу, быстро и ловко прячет 500 рублей, а потом убеждает кассира, что она ошиблась со сдачей, - рассказали в сети магазинов. – По нашим подсчетам мошенник так обманул продавцов уже на 1 500 рублей. В полицию по этому поводу администрация сети пока не обращалась.

Зато обращались кассиры других магазинов. В разных отделениях полиции города есть заявления о мошенничестве или покушении на мошенничество – ловкачу удалось обмануть далеко не всех продавцов. Иногда бдительные кассиры стоят на своей правоте, и мошеннику приходится уходить ни с чем. Сейчас ведется розыск злоумышленника, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Администрация сети «Сытый батька» призывает всех работников торговли внимательно изучить видео с их камер и быть бдительнее.
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#обман #магазин #мошенничество

Комментарии (2)

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Катя

12 минут назад
Не во клоун,этот фокус на пару лет потянешь
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,

23 минуты назад
Бывает и кассиры сдачу не дают. Даёшь тысячу, а они говорят было пятьсот руб
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