Липецкую область ждет короткий перерыв от дождей

7 августа атмосферное давление в Липецкой области будет расти — осадки маловероятны. Но уже 8-9 августа регион попадет под влияние циклона — при прохождении его атмосферного фронта с запада на востокпройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы и усиление ветра до 18 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 августа - 17-18 градусов, что на 2 градуса ниже климатической нормы, 8 и 9 августа — 20-22 градуса, что на 2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем она составит от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 23 до 25 градуса тепла.



День 7 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 6 градусов тепла.



