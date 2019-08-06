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Липецкую область ждет короткий перерыв от дождей

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#дожди
Липецкую область ждет короткий перерыв от дождей

7 августа атмосферное давление в Липецкой области будет расти — осадки маловероятны. Но уже 8-9 августа регион попадет под влияние циклона — при прохождении его атмосферного фронта с запада на востокпройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы и усиление ветра до 18 м/сек. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 августа - 17-18 градусов, что на 2 градуса ниже климатической нормы, 8 и 9 августа — 20-22 градуса, что на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем она составит от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 23 до 25 градуса тепла.

День 7 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 6 градусов тепла.

441
#дожди

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